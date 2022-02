„Az elmúlt évek fejlesztéseinek köszönhetően a magyar egyetemek a világ felsőoktatási rangsoraiban jelentősen előreléptek, a megújult felsőoktatás számtalan karrierlehetőséget kínál a hallgatóknak, szinte nincs olyan tudományterület, ahol nem lehet versenyképes magyarországi felsőoktatási intézményt találni” - fogalmazott Hankó Balázs, az Innovációs és Technológiai Minisztérium helyettes államtitkára üdvözlő beszédében.

Hangsúlyozta, hogy a tanulás Magyarországon kifizetődő, ugyanis átlagosan mintegy 80 százalékkal magasabb a bére annak, akinek diplomája van. Ráadásul az oklevél megszerzése után gyorsan el tudnak helyezkedni a munkaerőpiacon. Ehhez azonban meg is kell szerezni a diplomát. Az is tény, hogy sokan bár megkezdik, nem fejezik be a tanulást. A lemorzsolódás minden intézményben látszik kisebb-nagyobb mértékben. Ennek a negatív trendnek a visszaszorítása volt az egyik fontos pontja annak a dokumentumnak, amit a HÖOK elnöke, Murai László és az ITM helyettes államtitkára Hankó Balázs írt alá a miskolci eseményen.