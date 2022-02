A civilek napjához kapcsolódóan február 4-én, Budapesten, a Groupama Aréna adott otthont az I. Országos Civil Konferenciának. Az egész napos szakmai program áttekintést adott a civil törvény hatálybalépése óta eltelt tíz év eredményeiről. Emellett a rendezvény lehetőséget teremtett arra is, hogy a résztvevők a civil terület szabályozásáért és a támogatásokért felelős döntéshozók közreműködésével tekinthessék át a civil szektor jelenlegi helyzetét és várható kilátásait.

Megyénkből 18 civil szervezeti vezető, tag, illetve munkatárs vett részt a programon – tudtuk meg Palik Zoltántól, az Esély és Részvétel Közhasznú Egyesület (ERKE) – Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ szakmai vezetőjétől.

Önkéntesség, közös programok

A konferencián elsőként az Értékteremtő Közösségekért díjakat adta át Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter, majd dr. Herczegh Anita, a köztársasági elnök felesége, az országos civil véradás fővédnöke köszöntötte a résztvevőket.

– A szakmai előadások, civil szervezetek bemutatkozása mellett a program központi eleme az a kerekasztal-beszélgetés volt, amely az elmúlt 10 év civil területet érintő fejlesztéseiről és eredményeiről szólt a területért felelős államtitkárok részvételével. A civil szervezetek jelen lévő tagjai nagyon örültek, hogy meg tudott valósulni a program, és a járványhelyzet nem hiúsította meg – mondta Palik Zoltán. A szakmai vezető hozzátette: tulajdonképpen az eseményen a civilközpont-hálózat volt az ünnepelt, hiszen ők azok, akik az elmúlt 10 évben a legtöbbet találkoztak a szervezetekkel. A konferencián ki voltak állítva a borsodi szervezet tablói, illetve azok is meg voltak jelenítve, akik velük kapcsolatban állnak. Így azokon túl, akik valójában jelen voltak a konferencián, a többieket is képviselték. A rendezvény legfontosabb útmutatása az volt, hogyan lehet mélyíteni a kapcsolatot a polgárok és a civil szervezetek között. Az önkéntességet, az adományozási kedvet, az új ügyek felvállalását hogyan lehet szorgalmazni. A másik fontos téma a civil szektor és a gazdasági szereplők közötti kapcsolatok ápolása. Szolgáltatások, közös programok, az ezekben rejlő lehetőségek. Hangsúlyos információ volt az is, hogy főként a kisebb szervezeteket kívánják támogatni a pályázatok által, különösen azokat, akik a közösségi értékeket képviselik – emelte ki a szakmai vezető.

A szakmai program mindemellett jó alkalom volt arra, hogy találkozzanak, az országban tevékenykedő civil szervezetek megismerhessék egymást.