Mintegy 360 milliós pályázati forrásból új tantermekkel, tornaszobával, szemléltető eszközökkel és új bútorzattal gyarapodott a Kesznyéteni Móra Ferenc Általános Iskola.

Az alsó tagozatosok számára kültéri játszóeszközöket is beszereztek, a felsősök edzettségét pedig kondipark biztosítja a jövőben. Papp Istvánné intézményvezető elmondta, hogy ezeken túl megvalósult egy jelentős energetikai korszerűsítés, amely során kicserélték a kültéri nyílászárókat, külső szigetelést kapott az épület, és új kazán szolgáltatja a fűtést és a meleg vizet.

Szükség volt bővítésre

Kecső Imre polgármester ünnepi beszédében kiemelte, hogy a szomszédos, mintegy 18 500 lakosú Tiszaújvárosban idén januárban két gyermek született, míg a tizedannyi főt számláló Kesznyétenben öt. És még legalább harmincöt újszülöttre számítanak az év során. Ezek a számok is mutatják, miért van szükség az iskola fejlesztésére, ahová ebben a tanévben száznyolcvanhét kisdiák jár.

„Itt van élet, és lesz, aki ide járjon ebbe az intézménybe. Ezért is fontosak ezek a beruházások a község fejlődése és jövője szempontjából” – mondta. Hozzátette: „Egy két évtizedes hosszú menetelés végéhez kezdünk közeledni a mai ünnepléssel, de nem értünk még a végére. Már az ezredfordulón megfogalmazódott az iskolabővítés és felújítás szükségessége, és sok-sok munkával, de nagyon lassan jöttek az eredmények. Örülünk, hogy most végre jönnek. Egy település életében két meghatározó hely a templom és az iskola, nálunk mindkettő a polgári kormányzat támogatásával újulhatott meg. Kesznyétenben még sosem volt ekkora volumenű beruházás, mint ez az iskolabővítés.”

Fontosak a pedagógusok

„Személyesen is érintenek az ilyen iskolai beruházások, hiszen édesapám is pedagógus volt, matematika–fizika szakos tanár, akinek egész életében szívügye volt az oktatás, a fiatalok, a tehetségek támogatása. Ezért is gondolom azt, hogy rendkívül fontos dolog az, ami itt is megvalósult. Egy település életében kulcskérdés az iskola. Meghatározza, hogyan tudjuk átadni az ezeréves történelmünket, kultúránkat, csodálatos magyar nyelvünket a következő generációknak. Ebben döntő szerepük van a pedagógusoknak és az iskoláknak. Hálásak vagyunk a munkájukért, és igyekszünk mindent megtenni azért, hogy támogassuk a fejlesztéseket” – mondta a beruházást méltató beszédében dr. Koncz Zsófia, a térség országgyűlési képviselője.