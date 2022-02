Minden évben kulcsfontosságúak a nyári gyermektáborok, de az idei esztendőben még inkább kiemelt jelentőségűnek hat a vakációs lehetőségek igénybevétele. Nem elsősorban a nyári gyermekfelügyelet megoldása az ok, bár ez sem elhanyagolható, hanem a gyerekek visszavezetése a valóságba, az offline térbe.

Az online térben beszélnek

Lassan két éve élünk együtt a koronavírus (Covid) okozta hatásokkal, ami a társadalom minden szegletét megviseli, a társas kapcsolatainkat átalakítja, így a gyerekek sem kivételek ez alól. A nagyobb tanulók már magabiztosan kezelték 2020 előtt is a videós vagy gyors üzenetváltásos (chat) alkalmazásokat, viszont a kisebbek az elmúlt időszakban ismerkedtek meg ezekkel az appokkal. A digitális területen megismert eszközök használata, ismerete hasznos a gyereknek, a probléma az, hogy sok gyermek beleragadt a kizárólag online kapcsolattartásba. Az iskolából rohannak haza, és online beszélnek és játszanak egymással, a játszótér vagy a sportpálya a gyerekek egy jelentős része számára már nem érdekes annyira, mint az online világ.

A megoldást az iskolaév lezárását követően a nyári gyermektáborokban látja Tóth Béla, a Táborfigyelő vezetője.

„Tapasztaljuk ezt a fajta bezárkózást a csemeték részéről, sok helyen valahogy kevesebb a gyerek a játszótereken, kevesebben fociznak, bújócskáznak. Nagyon bízunk a táborok adta élményben, ugyanis az az újszerű közösségi élmény, ami merőben eltér az iskolától, kirángathatja az online térbe beszorult gyerekeinket a valóságba, ha úgy tetszik, az offline térbe” – állítja a Táborfigyelő vezetője.

A nem túl biztató jeleket a szülők nagyobb része is visszaigazolhatja, és ha igaz is, hogy a táborok ezt a fajta negatív spirált visszafordíthatják, kérdés, hogy lesznek-e nyári táborok 2022-ben, illetve mikor kell jelentkezni ezekre.

„Szinte biztosra vehető, hogy lesznek nyári táborok a vakáció ideje alatt, ezt több tényező is alátámasztja. Bizakodásra okot adó az elmúlt két év tapasztalata a koronavírus visszahúzódásáról a nyári hónapokra, valamint az érintettek átoltottsága is emelkedett. Gondoljunk csak bele, hogy míg a tavalyi évben csak arról tudtunk beszélni, hogy a táborszervezők között mennyire magas az átoltottság, most már szerencsére ott tartunk, hogy 5 éves kortól minden gyermeket be lehet oltani. Ennek hatására a táborok még az eddigi minimális szintnél is kisebb kockázattal rendezhetők! Jelentkezni már most is lehet a vakációs lehetőségekre, sőt a legtöbb tábor esetében előfoglalási kedvezményekkel lehet tábort foglalni, így a korán ébredő szülők nemcsak hátradőlhetnek, hogy megvan a csemete nyári programja, hanem anyagilag is jobban járhatnak” – hívta fel a figyelmet Tóth Béla.

(A borítóképen: A táborozás során rengeteg élmény éri a gyerekeket)