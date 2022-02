A lakosság jelentős részét érintő két kormányrendelet élesedik mától: életbe lép bizonyos alapélelmiszerekre az árkorlátozás, a termékekért pedig a Széchenyi Pihenőkártyával (SZÉP-kártya) is lehet fizetni. A Magyar Közlönyben december utolsó hetében megjelent rendelet szerint a cafeteria élelmiszer-vásárlásra február 1. és május 31. között használható, kivétel ez alól a dohánytermékek és az alkohol.

Kiszélesedő kör

A SZÉP-kártya vendéglátás alszámlájáról eddig is lehetett olyan ételeket vásárolni, amelyeket akár élelmiszerboltokban is kínáltak, de ezek melegételnek, illetve készételnek minősültek. A termékek köre az életbe lépett rendelkezésnek megfelelően most kiszélesedik. Sőt, mivel a kormány lehetőséget teremtett a cafeteriakártya valamennyi alszámláján lévő összegek szabad felhasználhatóságára 2022. december 31-ig, ennek értelmében a vendéglátás mellett akár a szállás, akár a szabadidő „zsebekbe” érkezett juttatásból is be lehet vásárolni az elfogadóhelyeken.

A fizetés az üzletekben meglévő technikai eszközökkel megvalósítható, csupán arra volt szükség, hogy a kibocsátó három bankkal szerződést kössön a kereskedő. Kérdésként merülhet fel viszont az: melyik tette ezt meg, és melyik boltokban lehet a cafeteriakeretből vásárolni?

Erről legegyszerűbben a pénzintézetek honlapján lehet tájékozódni, amelyek közlik az elfogadóhelyek listáját, köztük most már az élelmiszert árusítókat is. A lapunk által megnézett pénzintézet weboldala arról tanúskodik, hogy a Borsod-Abaúj-Zemplén megye településein jelen lévő hazai és külföldi tulajdonban lévő élelmiszerláncok éltek ezzel a lehetőséggel: csak Miskolcon mintegy 40 ilyen boltot lehet találni, de a kisvárosokban és a falvakban is akad nem egy üzlet, ahol lehet a juttatásból vásárolni.

Évi 366 ezer forintos átlag

A SZÉP-kártya felhasználhatóságának kiterjesztése pluszforgalmat jelenthet az élelmiszer-kiskereskedők számára, mivel olyan kereslet is megjelenhet az üzletekben, ami korábban nem volt – nyilatkozta Valler Zoltán, a megyénkben számos üzletet működtető Kispatak 2000 Kft. ügyvezetője. Reméli ugyanakkor, hogy ez az átmeneti időszak alkalmat ad arra is, hogy újra napirendre kerüljön a cafeteria felhasználásának újraszabályozása. A versenypiacot ugyanis torzította, hogy egyes kereskedők ezt megelőzően is elfogadták élelmiszer vásárlására a SZÉP-kártyát a boltjuk mellett üzemeltetett étterem vagy büfé szolgáltatásain keresztül.

„A kártya kiterjesztése pluszforgalmat jelenthet az élelmiszer-kiskereskedők számára” Valler Zoltán

A Széchenyi Pihenőkártya felhasználásának átmeneti kibővítését egyébként már a pandémia kezdetén javasolták az élelmiszer-kiskereskedelmi ágazat képviselői. Álláspontjuk szerint a veszélyhelyzetben különösen nagy szükség van arra, hogy a béren kívüli juttatásként év elején feltöltött összeget a több mint egymillió kártyatulajdonos a mindennapos bevásárlásra is költhesse.

Erős növekedés

Az átlag-munkavállalók jelentős része kártyára kapja a cafeteriát, tehát nem kevés pénzről van szó: a Cafeteria Trend felmérése szerint a vállalkozások 2021-ben átlagosan 340 ezer forintos juttatási kerettel számoltak, ez az összeg idén 366 ezer forintra nőtt. Az előző években erős növekedést tapasztaltak a cafeteria mértékében is. Egyre kevesebb cég ad 100 ezer forint alatt éves szinten juttatást az alkalmazottaknak, csökkent a 100-200 ezer forint közötti juttatást nyújtók aránya is, ellenben emelkedést mutat azon cégek száma, amelyek 200-400 forint között határozzák meg éves juttatásaikat a munkavállalóik számára. Bár 2022-ben már a SZÉP-kártya 450 ezer forintos éves keretösszege sem lesz mentes a szociális hozzájárulási adó alól, mértékének 13 százalékra csökkentésével a munkáltatóknak még mindig ez után kell a legkevesebb közterhet fizetniük.

(A borítóképen: Az élelmiszerüzletekben is fizethetünk SZÉP-kártyával)