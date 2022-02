„Méltatlan és megalázó, ahogy költöznünk kell a repülőtérről. Az utolsó nap lesz a megye sportrepülésének fekete napja”, fogalmazott Ötvös Béla, a Borsod Megyei Repülő Klub titkára. A közelmúltban számolt be az Észak-Magyarország arról, hogy április 30-án bezárják a repülőteret. (A mentők légibázisa ott maradna, ennek fejlesztésére nemrégiben nyertek pályázatot – a szerk.). Azt már régóta tudni, hogy a repülőklub lejárt szerződését nem kívánja meghosszabbítani az önkormányzat, de a végső döntés nemrégiben született meg: a miskolci közgyűlés tavaly októberi ülésén befektetési területté nyilvánították a repülőtér hektárjait. Ez indította el a folyamatot, amelynek egyik határköve az április 30-i bezárás.

„Tudjuk, hogy nem új az ötlet, már évekkel ezelőtt felmerült, de szó sem volt róla, hogy magunkra hagynak minket, hogy nem lesz hova mennünk” – mondta a titkár. „83 éve működünk, 1990 óta nonprofit szervezetként. Más városok ahelyett, hogy elpusztítanák, segítik a repülőterüket. Mi egy fillért nem kaptunk.”

Ötvös Béla hangsúlyozta, sokan a fejükhöz vágják, hogy a sportrepülés csak néhány ember hobbija, holott szerinte nem erről van szó. Vitorlázó, motoros és ultrakönnyű repülőgépeket kezelnek, naponta fél tucat gép száll fel.

Ötvös Béla hangsúlyozta, a képzéshez kimondottan jó a füves terület, sok pilóta szerezte meg náluk a szakszolgálati engedélyét mezőgazdasági és teherszállító gépekre egyaránt, többüknek nem lett volna pénze a drága képzésekre. Családok, gyermekek sora ismerkedik náluk a repüléssel, minden évben hatalmas a tömeg a hagyományos, gyermeknapi repülőnapokon. Szerinte nem indok, hogy lakott területek veszik körül a repülőteret, és nincs hová fejlődni, hiszen már a megalakuláskor is ott volt Szirmabesenyő, magánházak, ipari létesítmények, és eladható ipari területben is bővelkedik Miskolc.

Ígéretből volt elég

A repülőtér 18 évvel ezelőttig állami tulajdonban volt, akkor adta át a területet az önkormányzatnak, amely 15 évre kötött szerződést a repülőklubbal. Ötvös Béla szerint ezzel élt vissza Miskolc, mert amikor 2019-ben lejárt a szerződés, nem hosszabbította azt meg. Ez az előző városvezetés idején volt, de aztán mégis maradhattak 2020. október végéig.

– A választások után megkerestem Veres Pál polgármestert, aki akkor azt mondta, elindult egy folyamat, nem tudja garantálni, hogy maradhatunk, de megmutatják, hova tudunk költözni – mondta.

– Ígéretből volt elég – jegyezte meg Ötvös Béla. Elmondta, több területet is bejártak, 2020 őszén többek között a légügyi hatósággal és a Miskolc Holding Zrt.-vel, hogy megnézzék, melyik lenne a legalkalmasabb repülőtérre. Az egyik a Kistokaj és Szirma közötti hatalmas, sík terület volt, az autópálya közelében, a titkár szerint ideális hely lett volna. Gondolkodtak Sajópetri környékében is.

Aztán csend lett.

– Amikor érdeklődünk, arra hivatkoznak, hogy felment a területek ára. Miért nem lehet a közérdekre tekintettel területeket kisajátítani? – tette fel a kérdést. Szerinte egy város nem létezhet repülőtér nélkül. Ő úgy tudja, a BMW többek között azért nem jött Miskolcra – inkább Debrecent választotta néhány éve –, mert nem volt a városnak repülőtere.

– Sokszor szállnak le most is kis jet típusú gépek nálunk, amikor például a Boschba hoznak szerszámokat, szakembereket Németországból, Csehországból – indokolta Ötvös Béla, hogy miért is lenne szüksége Miskolcnak egy repülőtérre.