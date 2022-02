Miközben több önkormányzat is legalább 20 százalékkal megemelte a közétkeztetés költségvetését, addig a szivárványkoalícióba rendeződött, magát szociálisan érzékenynek mondó miskolci önkormányzat a mindössze 2 százalékkal megemelt átadási árat sem tartja elfogadhatónak, és nem fizet többet a közétkeztetéssel megbízott cégnek.

Tavaly január óta megy a huzavona, azóta köztudott, az élelmiszer ára is megemelkedett.

A Kórház- és Menzaétkeztetés Zrt. képviselői azt mondják, most a törvényben előírt adagot adják, mert nem született több mint egy éve megállapodás, és nem fizet többet az önkormányzat az előállított ételért. A megnövekedett költségek különbözetét most a cég állja, az önkormányzat ugyan megígérte a kompenzálást, de egyelőre semmit nem tett.

Elmaradt normarendezés

Februártól kisebbek lettek az adagok. Eddig ugyanis a köz­étkeztetéssel foglalkozó cég a törvényben előírtnál többet adott, például a gyerekeknek a menzákon vagy a szociális otthonokban az időseknek. Eddig ingyen adták – úgynevezett grátiszszolgáltatásként – a teát, a kenyeret, illetve a köménymagos levest. De már nincs több tartalékuk, így az önkormányzatnak kellene a zsebébe nyúlnia.

„Ki törődik az idősek ellátásával?” Ezt kérdezte tőlünk egy idős úr, aki szerkesztőségünket kereste meg azzal, hogy a Miskolcon közétkeztetést ellátó cég adagjai egyre csökkenek. „Ellátásunk mára nagyon silány lett” – tette hozzá a neve elhallgatását kérő miskolci nyugdíjas.

Természetesen megkerestük a Kórház- és Menzaétkeztetés Zrt.-t az ügy kapcsán. A cég Miskolcon 2017 óta látja el az intézményi étkeztetést, így bölcsődékbe, iskolákba és szociális intézményekbe is szállít többek között ebédet.

– Az elmaradt normarendezés miatt februártól minden ételféleségnél már csak a szakminisztérium rendelete szerinti minimálisan adható tálalási mennyiséget tudjuk biztosítani. Ez a hatályos törvényeknek minden tekintetben megfelel, azonban kevesebb, mint az általunk korábban adott mennyiség – hangsúlyozta Demeter László, a zrt. vezérigazgatója.

Csak ígéret maradt az ígéret

– A cég vezetősége 2021 januárja óta, vagyis több mint egy éve folytat tárgyalásokat a miskolci önkormányzattal, az eladási árak rendezését kértük – nyilatkozta az Észak-Magyarországnak Demeter László, a cég vezérigazgatója. – A pandémia minket is rendkívüli kihívások elé állított, de a miskolci önkormányzat kérésére egész évben kitartottunk. Átlagon felüli erőfeszítéseink ellenére Miskolc megyei jogú város nem tud hozzájárulni a külső körülmények miatt bekövetkezett árváltozás lekövetéséhez – emelte ki a cégvezető.

– Idén január 21-én egy személyes megbeszélésen még ígéretet kaptunk az eladási árak rendezésére, de aztán elutasították kérésünket, és csak a szakági inflációval történő emelés mértékét találták elfogadhatónak, ami körülbelül 2 százalékos emelést jelent az eladási árakban. Eközben információnk szerint több önkormányzat is 20 százalékos emeléssel rendezte az étkeztetés költségvetését! – húzta alá a vezérigazgató.

Kiemelte: – Március 1-jétől a szerződésünkben a nyersanyagnormát rendezni fogjuk, vagyis ­3,9-4,1 százalékkal növelni fogjuk azt, attól függően, hogy melyik korcsoport és ellátási forma szerint szolgáltatunk. Ez a szakági inflációval történő automatikus rendezés, azonban az átadási árak tekintetében további tárgyalásokra van szükség, mert áraink nem követik megemelkedett költségeinket.

Az ügyvezető kiemelte, hogy folytatják a tárgyalásokat az önkormányzattal, mert mindenképpen szeretnék visszaállítani a megszokott mennyiséget és minőséget.

Képünkön egy miskolci ebéd. Az önkormányzat büszke arra, hogy az idősek folyadékpótló köménymaglevest ehetnek. Fotó: Ádám János

„Kiváló folyadékpótló”

Közben „Az ár szalad, de a köménymagos leves marad” címmel jelentetett meg egy cikket a baloldali önkormányzat honlapja, a minap.hu.

Varga Andrea alpolgármester egyértelműen fogalmaz ebben a cikkben, „a város nem szeretné emelni az étkezési hozzájárulás díját, ugyanakkor ez a kérdés – állami beavatkozás nélkül – nagyon nehezen megoldható, hiszen éves szinten több százmillió forint költségnövekménnyel számolhatunk”.

Ebben a cikkben megerősítést nyert az is, hogy a köz­étkeztetést végző cég „eddig külön díj nélkül nyújtott olyan tételeket, mint a többlettea és -kenyér vagy a köménymagos leves, amit eddig minden ellátott számára biztosítottak pluszban. Ez az étel idősek számára kiváló folyadékpótló: akik szinte semmit nem esznek, egy csésze köménylevest ők is meg tudtak inni” – fogalmazott a szociális területen jártas alpolgármester, aki így folytatta később: az áremelkedés miatt kieső grátiszszolgáltatások közül a köménymagos leves megtartására összpontosít az önkormányzat, amelyet 30 éve kapnak az ellátottak – ám havi szinten ez is 1,6 millió forintos költséget jelent majd a városnak.