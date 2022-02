A 18. Sajóbábonyi Nemzetközi Pálinka, Párlat Versenyt múlt hétvégén rendezték meg.

„A rendezvény kinőtte a művelődési házat, ezért a következő évben nagyobb helyszínt kell keresni hozzá” – mondta Liptákné Spisák Beáta, a Déryné Szabadidőközpont és Városi Könyvtár igazgatója. Az esemény évek óta túlnyúlik a megye és az ország határain, ezúttal Romániából, Szlovákiából, Ukrajnából és Szerbiából is érkeztek nevezők.





Hatalmas érdeklődés



AAz eredményhirdetésen a nevezőkkel megteltek a ház terei, akik türelemmel kivárták a több száz oklevél kiosztását. Idén volt először, hogy a legjobbak serlegeket és érmeket is kaptak az oklevél mellé, amelynek nagyon örültek a díjazottak – emelte ki az igazgató.

Magánfőzőként és bérfőző helyen készült pálinkákkal is nevezhettek a versenyre, de csak megfelelően dokumentált tételekkel. Az előző években a 300 nevezés volt a maximum, idén összesen 567 pálinkát, párlatot kellett a szigorú bírálóknak végigkóstolniuk, hogy kialakuljon a végleges döntés. Először volt kétnapos az esemény, korábban mindig egy napig tartott.

A Kárpát-medencében működő 11 pálinkalovagrend mind képviseltette magát, a távolról érkezők és a nagyszámú nevező miatt szükséges volt a két nap – tette hozzá Liptákné Spisák Beáta. A nagy érdeklődés köszönhető annak is, hogy megindultak a programok Sajóbábonyban, hiszen az elmúlt két évben nem tudták megrendezni a pálinkaversenyt a pandémia miatt. Mivel hagyományos és népszerű eseménye a településnek, ezért nagyon várták is az emberek – tette hozzá az intézményvezető.

A programot a Bükki Pálinka Lovagrend szakmai koordinálásával valósították meg. A versenyen a „Sajóbábony Város Pálinkája” díjat Soós Zoltán vegyes (alma, birs), az „Év Pálinkája” díjat pedig Bús Ákos sárgabarack-pálinkája/-párlata nyerte el. Ezenkívül pedig nyolc „Nagy Arany” díj született a 105 arany, 169 ezüst és 120 bronz minősítés mellett.

A 12 zsűriasztalnál négy bíráló ült, minden asztal más kategóriát vizsgált. Így jobban el lehet mélyülni, objektívabb az értékelés – tudatta Orosz János, a Bükki Pálinka Lovagrend elnök-nagymestere. A segítőkkel együtt több mint 80 ember összehangolt munkájával zajlott a zsűrizés. A pálinkaversenyek lebonyolításában több évtizedes gyakorlata van a lovagrendnek. Nemcsak Sajóbábonyban, de az ország minden táján és a határon túl is végzik tevékenységüket. A régióra jellemző, hogy szinte minden gyümölcs megterem a kertekben, de a legfőbb kategória a szőlő, amelyből sokan készítenek pálinkát. Ide sorolható még az őszi- és a kajszibarack, melyeket nagy területen termesztenek, illetve kedvelt az alma, a körte, továbbá a birs is. Minden alkalommal van különleges pálinka, amelyben szokatlan ízeket ötvöznek, harmonizálnak, ezek általában jó végeredményt hoznak, mint például a borókás Irsai Olivér-pálinka. Azonban olyan is akad, amikor nem sikerül a megfelelő minőség – tette hozzá Orosz János. Azért is jó egy ilyen megmérettetés, mert a pálinkafőzők tanulnak belőle, és legközelebb tapasztalataikkal felvértezve indulnak.



(A borítóképen: Minden zsűriasztal más kategóriát vizsgált)