A pandémia felgyorsította a digitális fizetési módok használatát a szolgáltatói díjak kiegyenlítésekor. A postai átutalási megbízásos fizetésről – a „sárga csekkről” – sokan váltottak a szolgáltatók kibocsátotta elektronikus számlákra, amelyek használatát a legtöbb szolgáltató szorgalmazza is, a papíralapú számlakibocsátás költségein túlmenően azért is, mert míg egy csekkes fizetésnek jelentős lehet az átfutási ideje, addig egy online befizetés szinte azonnal megérkezik.

A postai csekkbefizetések korszaka azonban egyelőre nem zárult le. Sokáig velünk élhet, miután évente mintegy 200 millió csekket fizetnek be személyesen, ami számottevő mennyiség. A sárga csekkes fizetés ráadásul nem feltétlenül ingyenes a lakosság számára, mivel a papíralapú számla kibocsátási költségét a szolgáltatók jogszerűen átháríthatják a fogyasztókra a felszámított szolgáltatás díjában. (A postai úton érkező számlák számától függően ez tízezer forintos nagyságrendű kiadást jelent, míg az elektronikus számla kiállítása ingyenes.)

A lakosság készpénzkímélő fizetési módra történő átállását segítheti a Magyar Posta iCsekk mobiltelefonos csekkbefizetési megoldása, amelynek használata 2021-ben közel 40 százalékkal nőtt, és bőven átlépte az évi 10 millió darabos határt.

A szolgáltatói díjak kiegyenlítésére szolgáló lehetőségek között öszvérmegoldásnak tűnő alkalmazás segítségével a szolgáltatótól papíralapon megérkező számla – a csekken lévő QRkód beolvasása után – elektronikus átutalással egyenlíthető ki. Ez leginkább annak a korosztálynak a készpénzkímélő fizetési módra átállását segítheti, amely ragaszkodik a szolgáltatóktól hagyományos úton érkező számlákhoz. Népszerűsítésekor is azt az „ügyfélélményt” emelik ki, hogy a felhasználók egy alkalmazáson belül fizethetik ki papíralapú csekkjeiket, tekinthetik meg és egyenlíthetik ki elektronikus számláikat a pénzforgalmi adatbázisként szolgáló dijnet.hu-ról.

A Magyar Posta célja – szögezték le az iCsekk-forgalomról szóló közleményükben –, hogy a csekk- és számlafizetés terén kiszolgálják a digitális érettség különböző fokain álló ügyfelek igényeit. A fizetési lehetőség sorában ezért vezették be annak idején a csekkautomatákat, míg a digitálisan érettebb ügyfélkör számára az akár otthonról is intézhető, mobilapplikáción keresztüli csekkbefizetést, valamint a Díjnet rendszerén keresztül az elektronikus számlabemutatás és kiegyenlítés lehetőségét. Mindez a felhasználókat is segíti a digitális megoldásokra való átállásban, amivel az országos digitalizációs folyamatokat kívánják támogatni.

Az elektronikus módok használata a postai csekkbefizetéseknél már eddig is erősödött, 2021 decemberére pedig az összes befizetés 34 százaléka már bankkártyával történt. Ugyanazzal a bankkártyával azonban helytől függetlenül, mobiltelefonon keresztül is kifizethetők a számlák az iCsekk megoldással, amelynek használatával az elmúlt három évben hatszorosára növekedett a mobilapplikációkon keresztül befizetett csekkek száma, tavaly pedig mintegy 40 százalékkal nőtt az ezen az úton teljesült csekkbefizetések összesített forgalma. Megközelítőleg 110 milliárd forint értékben történt ilyen tranzakció, ami körülbelül 11 millió darab befizetést jelent.

Leszerelték a csekkautomatákat

A mobilapplikáció használatának növekedésével párhuzamosan csökkent az igény a 2015-től telepített csekkautomaták iránt. Különösen az élelmiszerüzleteken belül működő készülékek kihasználtsága volt alacsony, ezért januárban ezeken a helyeken megszüntette szolgáltatását a Magyar Posta. A kormányablakokban, illetve nagyobb bevásárlóközpontokban azonban továbbra is üzemelnek majd automatáik bankkártyás és készpénzes befizetési lehetőséget kínálva.

