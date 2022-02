Czikora Ágnest, a BluePixel Kommunikációs és Produkciós Iroda ügyvezetőjét kérdeztük a sikerről, a fennmaradásról, miközben képet kaptunk magáról az emberről és kirajzolódott előttünk egy érzékeny, magabiztos, céltudatos személyiség. A cég videóit hamarosan portálunkon is megtekinthetik olvasóink. Ágival régóta ismerjük egymást, kollégák is voltunk, vagyunk. Ezért a tegeződésben maradtunk.

Ági Te többnyire a másik oldalon ülsz. Milyen érzés, hogy most nem Te kérdezel, hanem Téged kérdeznek?

Sokszor éreztem úgy, hogy az interjúalanyaim túlreagálják ezt a helyzetet, annak ellenére, hogy én csak egyszerű kérdésekre egyszerű válaszokat várok tőlük. Már értem, hogy miért. Ebben a fordított helyzetben az ember megérzi, hogy a kimondott szónak súlya van. Amikor neked kell jókat és okosakat mondanod, az felelősségteljes feladat, ugyanakkor örömteli is.

Régóta ismerjük egymást, ugyanannál a cégnél dolgoztunk is együtt, óhatatlanul követem sorsod alakulását. Kívülről látván a karriered útját úgy néz ki, hogy a helyeden vagy. Sikeresnek érzed magad, elégedett vagy?

Igen, a pályámmal, az életemmel elégedett vagyok, már amennyire az ember elégedett lehet, hiszen ha folyamatosan elégedettséget érzünk, akkor mi az, ami motivál bennünket az előrehaladásban? Szerintem teljesen rendjén való az, ha érzünk magunkban egy pici elégedetlenséget is. Én folyamatosan elégedetlen vagyok, és állandóan hajt a még tökéletesebbre törekvés.

A sikert azért nem adják könnyen. Biztos van valami titka. Számíthattál valakire?

A pályám viszonylag könynyen alakult, sok segítőm volt, tapasztalt kollégák, akiktől rengeteget tanulhattam. A titok? Nagyon élvezem azt, amit csinálok, még az apró munkák, feladatok is lelkesedéssel töltenek el. Akkor vagyok boldog, ha valamit úgy oldok meg, hogy az másnak is tetszik. S ha jók a visszajelzések, akkor azt sikeres pillanatként vagy sikeres napként élem meg, hálát adva a lehetőségekért. Mindaz a sok jó élmény, ami engem naponta ér, összekapcsolódik egymással, és összeadódik bennem, talán emiatt érzem azt, hogy sikeres az életem, a pályám.

Gondolom, hogy ebben a szép ívben hullámvölgyek is akadtak. Hogy jöttél ki a mélységekből?

Valahogy az élet mindig az utamba sodort egy olyan lehetőséget, amelyben azt éreztem, hogy otthon, a helyemen vagyok. Ettől függetlenül valóban voltak és vannak olyan helyzetek, amikor elbizonytalanodom, és nehezen élem meg a történéseket. Ilyen esetekben megpróbálom nem átadni magam az önsajnálatnak, hanem inkább a helyzet és az előttem álló feladat megoldására összpontosítok. Persze vannak rossz pillanataim is, amikor magamhoz képest egy kicsit gyengébb vagy elégedetlenebb vagyok, ilyenkor az motivál, ami ezután következhet.

Fordulópontjai csak voltak az életednek?

Az egyik ilyen nagy fordulópontot az jelentette, amikor véget ért a több mint 13 éves városi televíziós létem. Igen, a létem, mert ez egy életforma volt. Azt megélni, hogy nincs tovább, ami addig az életemet meghatározta és kitöltötte, valóban nehéz volt, de abban a pillanatban, ahogy eldőlt, hogy én már nem leszek része annak a történetnek, az is eldőlt, hogyan tovább. Akkor kezdtem el építgetni a cégemet, akkor kezdődött a BluePixel története, pont tíz évvel ezelőtt, ami azért nagyon izgalmas, mert nem vagyok kereskedő típusú ember, és soha nem szerepelt a terveim között, még a gondolataimban sem, hogy egyszer majd vállalkozó leszek. Számomra ez nagy újrakezdés volt.

Az újrakezdés újragondolást is jelent. Hogy csináltad?

Sokan mondták, hogy nem lesz egyszerű. Volt ebben valami igazság, hiszen bár ugyanaz maradt a szakmám, mint korábban, mégis átértelmezésre szorult. Addig csak az alkotás öröme izgatott, az érdekelt, hogy emberekkel foglalkozzam, hogy jó portréműsorokat vagy dokumentumfilmeket készítsek, hogy művészekkel beszélgessek. A cégalapítással együtt viszont a vállalkozói létet is meg kellett tanulnom. Azt, hogy miként lehet egy vállalkozást gazdaságilag működtetni és fenntartani, bár ez sem volt teljesen idegen tőlem, inkább csak szokatlan, mert közgazdasági szakközépiskolát végeztem, tanultam könyvelést és vállalkozási ismereteket. Ugyanakkor izgalmas is volt, mert a szakmai kihívásokon kívül arra is oda kellett figyelnem, hogy felelősséggel tartozom a munkatársaimért és azért, ami mellett elköteleződtem, amit elhatároztam. El akartam érni, hogy ezen keretek között is gyakorolhassam a hivatásomat, és szerettem volna sikerre vinni a vállalkozásomat.

Nem voltak benned félelmek az újrakezdéssel kapcsolatban?

Akkor még azt gondoltam, hogy a hosszú és folyamatos médiajelenlétnek köszönhetően komoly kapcsolati tőkével rendelkezem. Bíztam abban, hogy ezt képes leszek majd kamatoztatni, ám nagyon gyorsan kiderült, hogy ez nem olyan egyszerű, mint ahogy azt én naivan elképzeltem. Mindent elölről kellett kezdenem. Ki kellett találnom a céget, a filozófiáját, a stratégiai célokat, a tevékenységi köröket, és az egész gépezet működésének és működtetésének a módját. Minden bizonytalan volt, mint ahogy most is az, de találtam fogódzókat is. Elejétől kezdve bízom magamban és a szakmai tapasztalatomban. Ezek biztos hátteret jelentenek a mindennapokban.

Képes megváltoztatni az embert egy ilyen fordulópont? Téged megváltoztatott?

Egy vállalkozásban másként van jelen, és másként is gondolkodik, mint alkalmazottként. Elsősorban a cég működőképességére, piacképességére kell koncentrálni, nem pedig a szakmai önmegvalósításra. Ez a fajta szemlélet óhatatlanul átformálja az ember személyiségét és gondolkodását, ahogy az enyémet is átformálta. Valójában azonban mégsem változtam meg, mert nekem még most is a feladat a legfontosabb. Amikor egy megbízást kapok, akkor nem az az első gondolatom, hogy ez vajon anyagilag megéri-e nekem, hanem az, hogy mi a feladat, és mi az, amit ki tudok belőle kerekíteni. Ám míg korábban mindenáron a győzelemre törekedtem, addig ma már inkább a konszenzuson alapuló, úgynevezett win-win megoldásokat részesítem előnyben.

Mi tartasz szem előtt a működtetésnél? Mi a legfontosabb nektek?

Az én filozófiám a segítésben rejlik, a célunk is ez: megkeressük, hogyan segíthetjük partnereinket a kommunikációban, hogy miképp mutathatjuk meg őket a környezetüknek, leendő ügyfeleiknek. Ez együtt gondolkodást, sok esetben napi kommunikációt igényel a partnerrel, amelyben nagy szerepe van az empátiának. Nem véletlen, hogy ezek az üzleti kapcsolatok sok esetben barátságokká alakulnak. Minket az ember jobban érdekel, mint az üzlet. Nem biztos, hogy a vállalkozásépítésben ez a legjobb szemléletmód, de ezt én így tudom csinálni.

A koronavírus-járvány sokakat a padlóra küldött. Hogy vészeltétek ezt az időszakot?

Mi nagyon szerencsések voltunk. Egyfelől azért, mert a partnereink mindvégig kitartottak mellettünk. Másfelől pedig azért, mert a pandémia ideje alatt a vállalkozások életében is felértékelődött a kommunikáció és a marketing szerepe, hiszen ebből a nehéz helyzetből az információcsere, a kommunikáció jelentette a kiutat. Eleinte persze volt bennünk szorongás, hiszen másokhoz hasonlóan mi sem tudtuk, hogy mennyire leszünk majd működőképesek, de szerencsére a munkáink zöme megmaradt, és folyamatosan tudtunk dolgozni, ennélfogva pedig a kifizetések sem maradtak el. Ebben az időszakban az elővigyázatosság mellett a teljesítés volt a legfontosabb szempont, amit szem előtt tartottunk. Mindent összevetve, termékeny időszakon vagyunk túl.

S talán az sem vehető utolsóként a számításba, hogy meglehetősen széles körű szolgáltatásokkal és médiatermékekkel agytok jelen a piacon.

Igen, ez fontos, mert ez a kulcsa annak, hogy hosszú távon tudjuk megtartani ügyfeleinket, hiszen azáltal, hogy mi a partnereinknek komplex vállalati kommunikációs megoldásokat és szolgáltatásokat nyújtunk, mindennel ki tudjuk szolgálni őket, kényelmet, biztonságot és hosszú távú lehetőségeket is kínálunk nekik, amellyel időt és pénzt takarítanak meg. Persze a komplexitás nekünk is rentábilis, erősíti a piaci jelenlétünket, a kapcsolati tőkénket, új megrendelői köröket teremt, ráadásul hosszú távon.

Gombamód szaporodnak a kommunikációs és marketing cégek. Hogy lehet megőrizni az egyediséget a stabilitást?

Nem fogok újdonságot mondani: előre kell menni, folytonosan meg kell újulni és újdonságokat bevezetni. Mindazonáltal a komplexitásunkkal még mindig egyedülállóak vagyunk a regionális piacon. Az egyik legnagyobb erősségünk az, hogy a megbízóink lehetőségeit számba véve mi mindig az üzleti stratégiához igazítjuk a kommunikációs folyamatot.

Ért-e valaha hátrányos megkülönböztetés azzal kapcsolatban, hogy a gyengébbik nemhez tartozol?

Nem könnyű a vállalkozói női sors. Sokszor gondolom azt, hogy férfiként talán könnyebb lenne boldogulni, de ezt nem erősítem és nem is mélyítem magamban. Különbségek nő és férfi között minden területen vannak, így a vállalkozásvezetésben is. Azt gondolom, hogy mi, nők könnyedebben hangolódunk rá a másik ember rezgéseire vagy gondolataira, ami jobb megértést és hatékonyabb együtt gondolkodást eredményezhet. Ennek megfelelően egy nő, az érzékenysége révén, adott esetben többet kihozhat egy helyzetből vagy egy lehetőségből, mint egy férfi. Ebből adódóan egyáltalán nem érzem annak hátrányát, hogy nő vagyok. Én rendkívül céltudatos ember vagyok, és a céltudatosságomban rejlő erőmmel kezelem a helyzeteket. Engem a cél és főleg a feladatok visznek előre, és ez sokkal többet nyom a latban, mint az, hogy férfi vagyok-e, vagy nő.

A Felvidékről származol. Ez előnyt vagy inkább hátrányt jelentett az életedben, a karrieredben?

Az elején fura helyzetekbe kerültem, melyek rosszul is estek, de hamar túlléptem ezeken. Ha az ember tudja, hogy érvényesülnie kell egy közegben, amelyhez megvannak az eszközei, mert van tudása, kitartása és szeret dolgozni, akkor elsősorban azzal foglalkozik, hogy miként lehet ezeket a helyzeteket a célok elérésére használni. A szlováknyelv-tudásomat például a mai napig remekül tudom kamatoztatni a munkámban. Rendszeresen fordítok és tolmácsolok. Azt gondolom, ha a magunk javára tudjuk fordítani a helyzeteket, akkor azok mindenféleképpen előrevisznek majd bennünket.

(A borítóképen: Czikora Ágnest az tölti el elégedettséggel, ha úgy old meg valamit, hogy az másnak is tetszik)