Nyár végére sok szülő beoltatta a gyerekeket, akik így már védettebben kezdhették meg a tanulást szeptemberben. Akkor azonban még csak a tizenkét év fölöttiek számára volt a védőoltás elérhető, ezért az általános iskolák és a nyolc-, illetve hatosztályos gimnáziumok tanulóinak jelentős része oltatlan maradt. Nem meglepő, hogy a fertőzés be is jutott az oktatási intézményekbe, amelyekben teljes zárást ugyan már nem rendeltek el, mint korábban, de komplett osztályok kerültek karanténba, akár többször is.

A Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium és Kollégium, hogy minél több oltott diák legyen és ezáltal kevesebb karanténban töltött nap, a nyári szünidő utolsó napjaiban megszervezett egy iskolai oltakozást, amelyre sokan jelentkeztek, így megközelítőleg hetvenszázalékos átoltottságot értek el. Ahogy dr. Bukovszki Edit nevelési igazgatóhelyettestől megtudtuk, a szülők egy része akkor még kivárt. Vagy azért, mert az ő gyermekük már átesett a fertőzésen, és természetes immunitással, antitestekkel rendelkezett, vagy azért, hogy lássa a tapasztalatokat az oltások esetleges mellékhatásairól. A gimnázium most február másodikán másodszor is megszervezte az oltónapot, amelybe már a tizenkét év alatti korosztály is bevonható lett.

„Fontosnak tartjuk, hogy minél többen be legyenek oltva, mert sokkal kevesebb gyerek lesz az, akinek karanténba kell mennie a veszélyeztetettség miatt. Aki nem oltott, annak haza kell mennie, és kiesik az oktatásból. Egy szülőknek kiküldött kérdőívvel felmértük az igényeket, és dr. Feczkó Gábor iskolaorvos és Bakosné Vass Krisztina védőnő vállalták, hogy megszervezik és lebonyolítják az oltást” – avatott be a részletekbe az igazgatóhelyettes, aki azt is elmondta, hogy a szülőknek is segíteni szerettek volna ezzel, hogy ne a szabad- vagy a munkaidejükben kelljen a gyermekeket elvinni a kórházi oltópontba.

„Minden korosztály jelentkezhetett az első, illetve a harmadik oltás felvételére. Ebből következik, hogy három hét múlva lesz egy második körös oltónap is az iskolában. Amelyet szükség szerint újabbak követhetnek” – mondta dr. Bukovszki Edit.

Szalóczi Dominik. Fotó: Bujdos Tibor

Az első oltására váró tizenegy éves Szalóczi Dominik számára fontos, hogy védett legyen a betegségtől, de praktikus szempontjai is vannak: jól jön az oltási igazolás, ha mennek síelni, és majd a nyári utazásokhoz is. Bevallása szerint nem fél a szuritól, bátran néz elébe.

Van, akinek a harmadik

Hutka Luca. Fotó: Bujdos Tibor

„Nekem ez a harmadik védőoltásom, hasznosnak tartom, mivel sok helyre már csak igazolással lehet bemenni, és utazáshoz is jól jön” – mondta Hutka Luca, aki Madridba készül a nővérével. Ez lesz az ajándék a tizennyolcadik szülinapjára. Ő már abszolút védett lesz, mert a három oltás mellett a betegségen is átesett korábban.

Köllő Ábel. Fotó: Bujdos Tibor

„Versenyszerűen asztaliteniszezek, és ez nyitja meg a kapukat a versenyekre” – indokolta a harmadik oltás felvételét Köllő Ábel, aki az NB II.-ben sportol, és korosztályában országos bajnok is volt. Egyben óvni akarja a családját és a nagyszüleit is a Covidtól.