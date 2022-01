Már lehet jelentkezni a Kazincbarcikán induló vegyészmérnöki egyetemi alapképzésre. A Miskolci Egyetem, a Tiszáninneni Református Egyházkerület, a Wanhua BorsodChem Zrt. és Kazincbarcika önkormányzata összefogásával és együttműködésével idén szeptemberben a kazincbarcikai Irinyi János Református Oktatási Központban kezdhetik meg egyetemi tanulmányaikat azok, akik ezen a területen szeretnék elkezdeni vagy folytatni karrierjüket. Ráadásul a gyakorlati képzésüket a későbbi esetleges munkahelyük, a helyi vegyipari óriáscég biztosítja.

A nappali rendszerű, hét féléves egyetemi oktatásra nemcsak a középiskolában most végzett fiatalok jelentkezését várják, hanem a felsőfokú oktatás során az ágazatban dolgozó szakemberek is bővíthetik tudásukat a szakmai előmenetelük biztosítása érdekében. Bár a felvételi pontszámok magasnak tűnhetnek, de az itt induló magas szintű egyetemi képzés során olyan elméleti és gyakorlati tudást szerezhetnek a hallgatók, amely biztosíthatja számukra a hosszú távú karrierlehetőséget akár a helyi Wanhua BorsodChem Zrt.-nél is. Így azok, akik itthon tervezték jövőjüket, azoknak kihagyhatatlan lehetőség, hogy helyben végezhetik el egyetemi tanulmányaikat, majd utána Kazincbarcikán dolgozhatnak.