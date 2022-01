Egy kisebb sípályából húsz év alatt Északkelet-Magyarország megkerülhetetlen turisztikai attrakciója nőtt ki a Sátoraljaújhely melletti Magas-hegyen. A Zemplén Kalandpark idén is tovább fejlődik – közölte az Észak-Magyarországgal Dankó Dénes, a város alpolgármestere.

Sátoraljaújhely kivételes természeti kincsekkel, valamint jelentős történelmi örökséggel rendelkező város. Ezek a lehetőségek azonban turisztikai szempontból hosszú időn át kiaknázatlanok maradtak.

Dankó Dénes elmondta: a kétezres évek elején gondolkodtak el rajta először, hogy a város sísportjának mintegy fél évszázados múltjára alapozva az aktív turizmus felé nyitnak. Megjegyezte: akkoriban az idegenforgalomnak ez az ága nem volt annyira kiforrott, mint ma, ezért maguk is csak remélni tudták, hogy az elképzelt fejlesztési irány meghozza a várt eredményeket. Az első komolyabb beruházás a libegő-felvonó megépítése volt, amely egyszerre szolgálta ki a sípályák és a hegytetőn található kilátó látogatóit. Ennek a fejlesztésnek a sikere igazolta az önkormányzatnak azt, hogy ezzel a turisztikai irányvonallal érdemes foglalkozni.

Folyamatos fejlesztés

Kiemelte: a kétezres évek közepére elkészült egy átfogó tanulmány a Magas-hegy aktív turisztikai fejlesztésére. Ez több elemet is tartalmazott, közöttük szálloda és szabadtéri színpad építését, hóágyúrendszer kialakítását, valamint téli-nyári bobpálya megépítését. Hazánk európai uniós csatlakozásának eredményeként azokban az időkben új pénzügyi források nyíltak meg az ilyen beruházások finanszírozásához. Mire az akkor még regionális szintű fejlesztéspolitika megkezdte a tervezést, Sátoraljaújhelyen már kész elképzelések álltak rendelkezésre – mondta Dankó Dénes. Ehhez nagyon sok külföldi példát tekintettek meg, és tudatosan alapoztak a sísportokra és a libegő sikerére – közölte.

Elsőként egy olyan központi épületet építettek, ahol megfelelő színvonalú szolgáltatásokat tudtak nyújtani a látogatóknak melegedővel együtt. Rendbe tették az utakat és a kilátó környezetét is – sorolta. Ezzel együtt szerettek volna olyan elemeket kiépíteni, amilyenekhez hasonlóak máshol nincsenek a környéken, így jött létre a téli-nyári sípálya, a kalandtúrapályák, valamint a legnagyobb beruházás: a szintén téli-nyári bobpálya. A Magas-hegy adottságai ugyanis kiválónak bizonyultak egy ilyen létesítmény létrehozásához. A beruházásra 500 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyert a város, ami nem volt elég, így egy alapos üzleti terv elkészítése után kötvénykibocsátással teremtette elő az önkormányzat a kiegészítő forrást – jelentette ki az alpolgármester.

Véleménye szerint ennek köszönhető, hogy 2010 utánig, vagyis a kormányzati kötvénykonszolidációig mindig tudták fizetni a törlesztést. Hozzátette: a pályázatban vállalni kellett egy, a beruházás által várhatóan generált látogatószámot. Akkor már körülbelül 7 éve működött a libegő, amire az előző évben 40 ezren vettek jegyet. A fejlesztéshez szükséges pályázatban az önkormányzat azt vállalta, hogy a fenntartási időszakban, vagyis öt év alatt legalább egy olyan évük lesz, amikor 160 ezerrel nő a látogatók száma a Magas-hegyen. Sokan kételkedtek a sikerben – fűzte hozzá Dankó Dénes. A rendkívüli élményt nyújtó, Közép-Kelet-Európa leghosszabb bobpályája korábban készült el, mint a többi létesítmény, és a fejlesztési csomagnak csak ez az egy eleme egy éven belül teljesítette a vállalást, hiszen elérték a kétszázezres látogatószámot. Ekkor döbbent rá a város vezetése arra is, hogy az aktív turisztika folyamatos fejlesztést igényel, ugyanis a vendégek számára egy-két alkalommal érdekesek ezek az elemek, de harmadszorra már valami újat is kell mutatni a számukra – közölte az alpolgármester. Meglátása szerint ugyancsak ez volt az a pont, amikor komolyabbra fordult a kalandpark fejlesztése. Ennek érdekében külföldi példákat néztek meg, és részt vettek az innovációkat bemutató szakmai kiállításokon is az újhelyi önkormányzat vezetői, szakemberei.

Hegyek összekötve

A következő lépcsőfok a sísport fejlesztése volt. Bár az újhelyi sítörténet több mint fél évszázados múltra tekint vissza, és régóta voltak pályák is a hegyen, ám hó hiányában ezeken sem lehetett síelni, ezért víztározó-építéssel és hóágyúk telepítésével folytatódott a fejlesztéssorozat, így sorra váltak „behavazhatóvá” a sípályák – idézte fel Dankó Dénes.

A sátoraljaújhelyi eredményekre a Magyar Turisztikai Ügynökség is felfigyelt

– Dankó Dénes

Ezután ugyancsak két olyan élményelemmel bővült a létesítményegyüttes, amelyek komoly visszhangot váltottak ki: megépült a kabinos kötélpálya és az átcsúszópálya, ez utóbbi 150 méteres magasságban nyolcvan kilométeres sebességgel viszi át a Magas-hegy és a Magyar Kálváriát magába fogadó Szár-hegy között a vállalkozó kedvű látogatókat. A nagy népszerűség miatt később ezeket az elemeket bővíteni is kellett, megduplázták a kötélpályákat. Hasonló kivételes, ritkának mondható turisztikai attrakciók építésében gondolkodtak továbbra is – tette hozzá az alpolgármester. Ennek köszönhetően vetődött fel az, hogy ha már összekötötték az említett két hegyet, akkor a Szár-hegyet és a Vár-hegyet is össze lehetne kötni egy gyalogosfüggőhíddal. A Vár-hegyen az ottani várfeltárás eredményeire alapozva éppen zajlik egy komoly turisztikai fejlesztés, ami ott is jelentős látogatószámot eredményezhet. Így ez a létesítmény nemcsak a gyönyörű környezet bemutatására alkalmas látványelem, de infrastrukturális beruházás is lesz – hangsúlyozta. Utalt rá: ennek köszönhetően a város fölötti hegyeken található turisztikai látványosságok szép környezetben járhatók be: a kalandparktól a kálvárián át a kilátóterekkel kiegészített, feltárt és konzervált vár is elérhető, ami így együtt kivételes kikapcsolódást és élményt kínál. A sátoraljaújhelyi eredményekre a Magyar Turisztikai Ügynökség is felfigyelt, az engedélyeztetési tervek már az ő támogatásával készültek el a híd megépítéséhez.

A szolgáltatások színvonalának javításához pedig a régi libegő helyén egy új épül, és létesül egy új felvonó is, mindkettő a legutóbbi fejlesztési program keretében készül el. Ezek gyorsak és kényelmesek lesznek – ígéri az alpolgármester. Mindezeken túl parkolókat, vizesblokkokat és utakat is fejlesztettek. A hegy lábánál felépült, ma már minden igényt kiszolgáló jégcsarnok pedig a jeges sportoknak nyitott utat, aminek lehetőségeit már nagyon széles régióból használják ki az érdeklődők.

Megduplázza

A látogatottságról szólva Sátoraljaújhely alpolgármestere kifejtette: a koronavírus-járvány előtti utolsó teljes turisztikai évben 273 ezer vendég fordult meg a kalandparkban. A függőhídfejlesztéstől azt várják, hogy ezt a számot gyakorlatilag megduplázza, vagyis félmillió fölé emelje. Ehhez azonban új szálláshelyek is szükségesek. Különböző magánerős fejlesztések eredményeként a közeljövőben jelentősen nőhet a szállodai kapacitás a városban.

(A borítóképen: A függőhíd látványterve)