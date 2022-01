Péntekről hétfőre 558 új megbetegedést regisztráltak Borsod-Abaúj-Zemplén megyében, így eddig összesen 80205 esetben azonosították a vírust.

6 millió 319 ezer a beoltott, 21 219 az új fertőzött és elhunyt 270 beteg

A hétvégi összesített adatokat közöljük. A beoltottak száma 6 319 434 fő, közülük 6 059 382 fő már a második, 3 417 089 fő pedig már a megerősítő harmadik oltását is felvette. Az elmúlt három napban 21 219 új fertőzöttet igazoltak, ezzel a járvány kezdete óta összesen 1 348 233 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Az elmúlt három napban elhunyt 270 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 40 507 főre emelkedett. A gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 1 169 775 fő, az aktív fertőzöttek száma pedig 137 951 főre emelkedett. 2630 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 228-an vannak lélegeztetőgépen. Az omikron vírusvariáns már erősen terjed és növeli a fertőzöttek számát, a megerősítő oltás felvételével megelőzhető a betegség súlyos lefolyása. Az elmúlt napokban tartott oltási akción ismét több tízezer ember vette fel az oltást, az oltási akció ezen a héten csütörtökön, pénteken és szombaton is folytatódik. A negyedik oltás is már kérhető. A karantén ideje 7 napra csökkent – írja a koronavirus.gov.hu.

Következő oltási akciók a kórházi és járásközponti oltópontokon:

· 2022. január 20-21. (csütörtök-péntek) 14-18 óra között,

· 2022. január 22. (szombat) 10-18 óra között,

· 2022. január 27-28. (csütörtök-péntek) 14-18 óra között.

· 2022. január 29. (szombat) 10-18 óra között.