Az idei írásbeli matematikai felvételi feladatsorok azonban megfeleltek a várakozásnak, így a felkészítés során érdemi támogatást kaphattak a tanulók a sikeres szerepléshez – értékelte Madarász Péter, a Herman Ottó Gimnázium igazgatója. Az ismeretek mechanikus alkalmazása azonban nem elegendő a jó eredmény eléréséhez, ahhoz a szövegértés és a logikus gondolkodás is elengedhetetlen – tette hozzá. A nyolcadikosok feladatsorában szerepelt például egy átlagszámítást tartalmazó feladat, amelynek megoldásához az átlag fogalmának logikáját, mélyebb tartalmát is érteni kellett, így azt sokan nem tudták megoldani. Egy másik feladatban pedig a keresett mennyiség törtrészének törtrészét, majd annak százalékát kellett egyenlet formájában felírni, ami ugyancsak nehezebbnek bizonyult. A tízévesek feladatlapjában egy összetett számolási és logikai képességeket mérő példa tűnt szokatlannak, kicsit félreérthetőnek is, és szinte senki sem értette meg, sok gyereken kifogott – sorolt példákat a megoldási nehézségekre.

A magyarnyelv- és irodalom-feladatlap a már megszokott témákat vonultatta fel, amelyekből jól körvonalazható az egyes diákok tudása – fogalmazott Gyuricza Judit, a Herman magyartanára. A negyedikeseknek a mondatfajták és az életkori sajátosságoknak megfelelő szövegértés nem jelentett problémát. A szólásokat, állandósult szókapcsolatokat, rokon- és ellentétes értelmű kifejezéseket azonban már-már alig ismerik, ugyanakkor kötelező feladattípusként ezek mindig megjelennek a felvételiben.

Ezek a feladatok sajnos igazolják azt a tapasztalatot – mondta –, hogy egyre szűkül a gyerekek a szókincse. Ugyanakkor „szógyártásban” igen kreatív megoldásokat tudtak mutatni.

A nyolcadikosoknál a szófajok ismerete és a kommunikációs feladatok nem jelentettek problémát, de a szólások ismerete ennél a korosztálynál is gondot okozott. Nincs benne az aktív szókincsükben, így azok átvitt értelmét sem tudják visszaadni – említette, hogy ez bizonyult a sorból a leggyengébben megoldott feladatnak. A költői képeket, amilyen a megszemélyesítés, a metafora, a hasonlat, egy-egy verssor alapján könnyen meg tudták határozni, és a kreatívabb, játékosabb megoldást kívánó feladatokkal is könnyen boldogultak.

Felvételi döntés április végén várható

A központi írásbeli eredményét ezen a héten nyilvánosságra hozzák az intézmények. A kijavított dolgozatok megtekinthetők, a javítással kapcsolatban egy munkanapon belül tehet észrevételt a szülő. A végleges felvételi döntés a központi eljárásrend szerint viszont csak április végén születik meg, ugyanis a most megírt dolgozatok eredményén kívül a felvételi döntésbe beszámít a korábbi tanulmányi eredmény, illetve a február végén, március elején szervezett szóbeli vizsga pontszáma is.

Azoknak, akik betegség vagy Covid-gyanú miatt kénytelenek voltak lemondani a teszt megírását, pótfelvételire január 27-én lesz lehetőségük, sőt a járványügyi veszélyhelyzetre tekintettel még egy pluszidőpontot is kijelöltek számukra: február 4-ét.

(A borítóképen: Megyénkben 4402 általános iskolai diák jelentkezett középiskolába. Képünk a Földes-gimnáziumnál készült szombaton. Itt is írtak felvételit)