– Polgármesterségemnek legnagyobb próbatétele volt az, ami a híd rekonstrukciójával járt. Ez nemcsak a város életében okozott nagyon komoly, eddig sosem tapasztalt fennakadásokat, hanem az átmenő forgalmat is megnehezítette. Nincs más közúti átkelési lehetőség a Tiszán a közelben, évtizedes problémát okozva ezzel a mindennapokban. Azzal, hogy azt a szűk keresztmetszetet, ami egyébként is rendelkezésünkre áll, a munkálatok miatt tovább korlátozták, autós közlekedés szempontjából járhatatlanná vált a város – emlékszik vissza a múlt év legnagyobb beruházására Posta György, a város első embere. Hozzátette: – Nagyon sok türelemre volt ehhez szükség, ez pedig sokszor el is fogyott az emberekből. Belőlem is! Hosszú volt, nehéz volt. Nagyon bízom abban, hogy a decemberi átadó után már mindenfajta korlátozás nélkül használhatjuk a hidat, mindenki megelégedésére.

Tenni kell az ügyben

A polgármester szerint az Erzsébet királyné híd felújítása sok mindenre rávilágított, és újra aktuálissá tett régi terveket is, mint például egy elkerülő út megépítése egy új Tisza-híddal, valahol Tokaj és Tiszaladány között. Ez az elképzelés már az előző polgármester, Májer János idejében felmerült, de akkor még nem lett belőle semmi. Azóta az átmenő forgalom csak nő, feleslegesen növelve a történelmi városban a zaj- és füstgázszennyezést. A meglévő híd és a hídfőnél lévő körforgalom, még így átépítve is, egy igen szűk közlekedési keresztmetszet. Egyértelművé vált, hogy tenni kell az ügyben, érdemes újra elővenni ennek az elkerülő útnak és a hídnak a terveit. Posta György szerint a szakemberek már foglalkoznak a problémával, és a kormány is támogatólag áll hozzá.

A tokajiak számára az új esztendő sem lesz a nyugalom éve, hiszen számos építkezésbe már tavaly belekezdtek, vagy idén indulnak. Ezekből több magán- és önkormányzati beruházás a belvárost érinti.

– Évekkel korábban elnyert pályázatok megvalósítása is elhúzódott a tavalyi és az idei évre. Engedélybeszerzések, a közbeszerzés lassúsága vagy a járványhelyzet miatt. Mi sem így terveztük, azt reméltük, hogy mostanra már rég túl leszünk mindegyiken. Ettől függetlenül örülök annak, hogy ezek is elkezdődtek, és már akkora fennakadást nem fognak okozni, mint amit a hídnál tapasztaltunk. Olyan léptékű megújítás zajlik most a belvárosban, amire nagyon régen volt példa. Bízunk abban, hogy a munka eredményét az idelátogatók mellett a helyiek is elismerik majd – reméli a polgármester.

Az új évnek, a sok építkezéssel együtt járó logisztikán túl – miközben Tokaj megmarad a fesztiválok, koncertek, rendezvények városának is –, egyik komoly kihívása lesz a kormány által bejelentett béremelésekre a források előteremtése, elég csak a szociális ágazatban dolgozók húszszázalékos emelésére gondolni. Posta György elismeri, hogy ez egy fontos és indokolt lépés volt, de önkormányzati szinten előteremteni a pluszpénzt nagy feladat lesz. Bíznak abban, hogy állami kompenzáció is segít majd ebben.

(A borítóképen: Tokaj megmarad a fesztiválok, koncertek, rendezvények városának is)