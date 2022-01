„A Szimbiózis Alapítvány közössége több mint 20 éve áll a fogyatékosok szolgálatában” – mondta az Észak-Magyarországnak Jakubinyi László, az alapítvány elnöke. Mint fogalmazott: számos elismerése mellett 2021-ben elnyerte Miskolc városától a Pro Urbe díjat, valamint az Év Innovatív Szociális Szolgáltató Szervezete díj első helyezettje lett a hazánkban egyedülálló, speciális, terápiás-turisztikai szolgáltatása az „Egy hét mennyország” elnevezésű programjával, mely fogyatékos gyermeket nevelő családok számára egy hét kikapcsolódást biztosít.

Új munkahelyeket hoztak létre

„Hatalmas eredménynek tartom, hogy ma már csaknem 500 fogyatékos személyt családostól segítünk nap mint nap, és 330 embert foglalkoztatunk, akiknek a 80 százaléka fogyatékkal élő, illetve megváltozott munkaképességű. Mindez azt jelenti, hogy 2021-ben munkáltatóként is megjelentünk a piacon. Mindent összevetve és az összes nehézség ellenére nagyon sikeres évet zártunk. Nem csupán megtartottuk a régieket, hanem új munkahelyeket is létrehoztunk. Új beruházásokat fejeztünk be, és új szakmai programokat alakítottunk ki, ami miatt nagyon büszke vagyok a kollégáimra, de azt is el kell mondanom, hogy év végére nagyon elfáradtunk. Nagyon bízom abban, hogy az előttünk álló év mindenkinek sokkal pozitívabb lesz, mint a tavalyi volt. Azt látjuk, hogy a társadalom szereplői egyre nyitottabbak a fogyatékkal élő személyek iránt, ami nekünk pozitív bizalmi indexet jelent az elkövetkezendő időszakra. Meglévő értékeinket szeretnénk még intenzívebben megélni és fejleszteni, illetve új és izgalmas programokat megvalósítani” – mondta Jakubinyi László.

(A borítóképen: Jakubinyi László)