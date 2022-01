A tél beköszöntével egyre elviselhetetlenebb a megállóban való ácsorgás, erről számolt be több olvasónk.

Legtöbben azt kifogásolják, hogy a korábbi járatritkítások miatt megnövekedett várakozási idő és a közlekedési eszközök néha pontatlan érkezése következtében egyre többet kell várakozniuk a megállókban.

Jó lenne a járatsűrítés

Kíváncsiak voltunk, hogy a reggeli csúcsban mi a véleményük a kialakult helyzetről a megállóban várakozóknak. Először hejőcsabai megállókat kerestük fel. Nem volt nehéz dolgunk, hiszen bőven akadtak várakozók a megállókban, és még elegendő időnk is volt megkérdezni az utasokat a tapasztalataikról.

„Attól függ, hogy merre megy az ember. Ezen a vonalon közlekedik a 4-es, 14-es, 43-as, 44-es, de ettől függetlenül akkor is többet kell várni, mint régebben, tehát 20 perc simán eltelik, mire megérkezik egy busz. Ez így is sok, hogy most tanrendi menetrend van érvényben, hát még ha szünet van” – nyilatkozta az Észak-Magyarországnak Károly Imréné miskolci lakos.

Ugyanerről számolt be egy másik várakozó is, aki a gyermekeivel iskolába tartott. „Akik messziről járnak, nagyon sokat várnak, hiszen az Avas felől is félóránként vagy negyvenöt percenként jön járat errefelé. Jobb lenne, ha egy kicsit sűrítenék a járatokat, hiszen nagyon ritkán járnak” – mondta el Bak Mária.

Mindig egymás után megy el minden busz, úgyhogy ha nem éri el az ember, akkor a következőre sokat kell várni - URBÁN EDINA

Zsúfoltság

Az avasi buszmegállókban várakozóknak hasonlóak a tapasztalataik.

„Mindig egymás után megy el minden busz, úgyhogy ha nem éri el az ember, akkor a következőre sokat kell várni. Nem beszélve a zsúfoltságról, ami mára mindennapos problémává vált, hiszen mivel ritkábban járnak a buszok, nagyon sokan szeretnének feljutni egy-egy járatra, mert ha már a későbbivel mennének, nem érnének be a munkahelyükre” – fejtette ki véleményét Urbán Edina.

„Sokat fagyoskodom”

„Sokszor van, amikor fél órát is ácsorgunk. Főleg péntekenként kell többet. Hétköznap húsz percet kell várnom, ha az Újgyőri főtérre szeretnék visszamenni, ott lakom, ide csak a gyerekeket hozom iskolába. Nagyon sokat fagyoskodom, hiszen nem tudok hova menni, most a járványhelyzetben még arra sincs lehetőség, hogy miután bevittem a gyermekemet az iskolába, ott egy kicsit átmelegedjek. Így a megállóba kényszerülök, ami a mínusz 7 fokos hidegben eléggé megterhelő számomra” – ezt Skaliczy Erika mondta, aki a kisebbik gyermekével várakozott a reggeli hidegben.

„Minimum 5-10 percet mindig kell várnunk, pedig a belvárosba tartunk. Rétegesen felöltözök, és így nekem kibírható, de a kicsinek nehezebb” – tette hozzá Pásztor Tünde.

(A borítóképen: Mikor jön már? Az általunk megkérdezettek változásokat szeretnének a miskolci tömegközlekedésben, több járművet, jobb közlekedésszervezést)