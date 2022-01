„A vártoronnyal együtt a beruházás is megingott” – ezzel a hangzatos címmel jelentetett meg cikket a baloldali, miskolci városháza hírportálja. A minap.hu cikkében olvasható, hogy statikai problémák miatt veszélybe került a beruházás. Azt írták, „megvan az esélye, hogy levonul az építési területről” a kivitelező. Azt is közölték: „Lapunk (minap.hu - a szerk.) megtudta: a régi kőfalak állékonyságát és tartószerkezeti teherbíró képességét meg kell erősíteni”. A vár statikai megerősítése nem újkeletű ügy, tavaly július 29-én többek között a magyarepitok.hu-n is olvasható volt, hogy „a vár statikai megerősítése, a külső vár falazási munkálatai, valamint a belső vár építést megelőző bontása zajlik”.



Kérdéseinkkel megkerestük az ÉPKAR Zrt.-t. Közleményükben azt írták, „Jelen állás szerint nincsen esélye annak, hogy levonuljunk a munkaterületről.” Leszögezték azt is, a tornyokat valóban statikai megerősítésekkel kell ellátni, az ezzel kapcsolatos pótmunka-igény 2021 decemberében került előterjesztésre a megrendelő felé.