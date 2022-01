A Kék szalag (kékszalag) több dolgot is jelent: ismerjük a Balatonon zajló, évenként ismétlődő tókerülő vitorlásversenyt, és a 20. század hajnalán a hatalmas utasszállító gőzösök küzdelmét is. Eszünkbe juthat - a Cordon Bleu - egy sonkával és sajttal töltött, bundázott hússzeletes gasztronómiai csoda is. És ezek után eljuthatunk az érdekvédelem csodájához: a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete (PDSZ) és a Pedagógusok Szakszervezete (PSZ) közös dokumentumban harsogja, célszerű, ha a sztrájkban résztvevők kék szalagot viselnek, és a sztrájk idejére transzparensek is készülnek. Csakhogy Márki-Zay Péternek, a baloldal "összefogás" miniszterelnök-jelöltjének az ötlete a kék szalag viselése.

Akkor most igaza lenne az oktatási államtitkárnak? Maruzsa Zoltán egyszer azt mondta a PDSZ-nek: Vegyék fel a “Vörös Hadsereg Frakció elnevezést, ez sokkal jobban lefedné a tevékenységüket".