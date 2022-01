Február 1-jétől a Szép-kártya minden alszámlájáról lehet hideg élelmiszert vásárolni, döntött a kormány. Az összegek felhasználhatóságát nem befolyásolja, mikor utalták azt az adott Széchenyi Pihenőkártyára. A vendéglátás alszámlára ugyanis legfeljebb évi 150 ezer forint utalható, de ez nem azt jelenti, hogy maximum ennyit lehet hideg élelmiszerre költeni. A kormány közleménye szerint természetesen a korábban célként kijelölt szolgáltatások (szálláshely-, vendéglátás- és szabadidő-szolgáltatások) továbbra is minden alszámláról zavartalanul fizethetők.

Nyaralásra is hagynak

– Szerencsés, ha a külön juttatásként kapott összeget mindenki arra költheti, amire szeretné – vélekedett Farkas Zoltán, akinek a számláján jelentős összeg halmozódott fel, mert a járvány miatt a családjával nem mert hosszabb nyaralásokat bevállalni. – Így most a pénz egy része mehet élelmiszerre. Természetesen nem költjük erre az összes pénzt, hiszen szeretnénk utazni és pihenni is, ha végre elmúlik a járványveszély – mondta Zoltán.

Németh Gábor szintén örül a korlátok feloldásának. Úgy tervezi, hogy nagyobb tételt vásárol majd azokból a tartós élelmiszerekből, amelyeknek az árát februártól befagyasztja a kormány. Azonban ő szintén hagy nyaralásra is, hiszen családjának kikapcsolódásra is szüksége van.

Egy részét

– A megyénkbeli cégek többsége biztosítja a pihenést szolgáló cafeteriát – mondta az Észak-Magyarországnak Bihall Tamás, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke. – Nyilván ezért választják ezt a fajta juttatást, mert kedvező az adózása. Most még nem lehet megmondani, hogy az emberek mekkora összeget költenek majd hideg élelmiszerre, de a pénz egy részét biztosan. Emiatt van egy kis aggodalom a turizmus-vendéglátás ágazatban, hiszen amennyi elmegy élelmiszerre, annyival kevesebb marad pihenésre, nyaralásra. A kereskedők viszont örülnek, hiszen újabb forrás áll a vásárlók rendelkezésére. Bár az élelmiszer-kereskedelem most sem áll rosszul – fogalmazott Bihall Tamás.

Bágyi Péter, a Bokik idegenforgalmi és vendéglátóipari osztályának elnöke azt javasolja az embereknek, hogy továbbra is tervezzék a feltöltődést és kikapcsolódást, hiszen az évben sok hónapon keresztül dolgoznak a négy fal közé zárva, tehát mindenkinek szüksége van a regenerálódásra.

– Érdemes figyelni a szállodák ajánlatait, hiszen sok szálláshely ajándékkal, pluszjuttatással kedveskedik azoknak, akik Szép-kártyával fizetik a foglalásukat. Tehát most valóban megéri a Szép-kártya összegét pihenésre használni. Ez egyébként egy nagyon jó cafeteriajuttatás, a járvány előtt az észak-magyarországi szállodák bevételének közel 20 százaléka Szép-kártyás fizetésből származott – tette hozzá Bágyi Péter.

Az élelmiszer-kiskereskedelmi üzletek számára nemcsak azért kedvező a Szépkártya felhasználhatóságának kiterjesztése, mert az pluszforgalmat jelenthet számukra, hanem azért is, mert ez az intézkedés néhány hónapra megold egy piaci anomáliát. Ugyanis korábban is voltak kereskedők, akik vélelmezhetően nem szabályosan, de el tudták fogadni a cafeteriának ezt a formáját élelmiszer-vásárlásra is a boltjuk mellett üzemeltetett étterem vagy büfé szolgáltatásain keresztül. Ezt a helyzetet a kormányrendelet átmenetileg megszünteti, így mindenki egységes szabályok szerint tud dolgozni – fogalmazta meg véleményét a megyénkbeli Reál üzleteket működtető Kispatak 2000 Kft. ügyvezetője, Valler Zoltán. Mint mondta: a versenytorzító problémára már több fórumon igyekeztek felhívni a figyelmet, mindeddig sikertelenül. Most viszont reméli, hogy ez az időszak lehetőséget kínál arra, hogy újra napirendre kerülhessen a cafeteria felhasználásának újraszabályozása.

Szerződést kell kötni

A Szép-kártyával történő vásárlás egyébként az üzletekben meglévő technikai eszközökkel megvalósítható, csupán arra van szükség, hogy a kibocsátó három bankkal szerződést kössön a kereskedő. Ez nem jár külön kiadással, viszont a cafeteriakártya elfogadása után jóval magasabb, szinte a kereskedő nyereségével megegyező jutalékot kell fizetni a pénzintézeteknek, tudtuk meg. (A hagyományos bankkártyákról elköltött összeg után jelenleg 1 százalék illeti őket.) A magasabb teher ellenére örülnek a lehetőségnek – szögezte le –, mert egy olyan kereslet jelenhet meg ezáltal az üzletekben, ami korábban nem volt.

(A borítóképen: Februárban már az élelmiszerüzletekben is elfogadják majd)