Hazánkban nem bevett szokás a bankváltás. A lakossági ügyfelek jó része ragaszkodik a megszokásokhoz, így nem foglalkozik érdemben azzal sem, milyen nagyságrendű költséggel jár számára egy évben a folyószámla-vezetés. A pénzintézetek által felszámított költségek azonban egyszerűen összehasonlíthatók, egy jobb ajánlatot kínáló hitelintézethez átpártolni pedig jóval egyszerűbb, mint sokan gondolják.

Érkezik a díjkimutatás

Január végéig részletes, egyedi díjkimutatást kapnak a banki folyószámlával rendelkező lakossági ügyfelek a számlájukról az előző évben levont költségekről. Az értesítés bemutatja a kifizetett díjakat, külön-külön sorokban összegezve a különböző költségeket, amelyek a számla tulajdonosát terhelték. Ilyenek például az utalások és beszedések díjai, a bankkártya- és SMS-költségek, bankkártyás műveletek, valamint egyéb szolgáltatások terhei. A díjkimutatás felsorolja, hogy darabra mennyi tranzakció történt, mennyi volt ezek egységnyi díja, vagy ha voltak ingyenes tranzakciók, akkor hány műveletért kellett ténylegesen fizetni. A kimutatás jelzi emellett, mennyi kamatbevételt ért el az ügyfél, illetve – ha van ilyen – mekkora összegre rúgott folyószámlahitelének kamatköltsége.

Ezreket lehet spórolni

Banki műveleteinek a 2021. évről szóló díjkimutatását egy olvasónk már átböngészte. Tőle tudjuk: tavaly több mint 16 ezer forintos kiadást jelentett számára a folyószámlájának és a hozzárendelt bankkártyának a fenntartása. Annak ellenére, hogy kizárólag elektronikus banki felületeket használ pénzügyei intézésére, készpénzfelvételkor nem lépi át az ATM-ből két alkalommal felvehető 150 ezer forintos határt, és az SMS-szolgáltatáson túl más extra szolgáltatást nem vesz igénybe. A néhány oldalas, egyszerűen áttekinthető összesítést is az internetbankján keresztül töltötte le, elektronikus formában.

Kedvezőbbre váltható át

Az egységes tartalommal összeállított kimutatást – akár postai úton – minden ügyfélnek meg kell kapnia január 31-ig egy tavaly életbe lépett rendelkezés szerint. Hogy miért jó ez a számlatulajdonosoknak? Egyrészt azért, mert az egységes szerkezetű kimutatás rámutat a rossz bankolási szokások pluszköltségeire – ilyen például a két ingyenesen felüli készpénzfelvétel –, ami adott esetben akár több tízezer forintba is kerülhet éves szinten.

A díjösszesítő ugyanakkor lehetőséget kínál arra is, hogy az ügyfelek össze tudják hasonlítani a saját számlaszolgáltatásuk költségeit más hitelintézetekével. Ehhez kínál segítséget a Magyar Nemzeti Bank (MNB) bankszámlaválasztó programja, amely bemutatja minden hazai, forint­alapú bankszámla költségeit, és néhány saját adat megadása esetén a havi átlagdíját is kiszámítja. A jegybanki díjjegyzék összehasonlító alkalmazása az egyes bankok számláinak kedvezmények nélküli konkrét díjait mutatja be.

Ha valaki a kalkuláció alapján nem elégedett eddigi költségeivel, meglévő bankjánál is más, neki kedvezőbb bankszámlacsomagra válthat át. Ha viszont másik hitelintézet bankszámláját igényelné, lehetősége van az egyszerűsített, maximum 13 munkanap alatt lebonyolítható bankváltásra – emlékeztet az MNB. Ez esetben csak az új, választott bankot kell megbízni, amelyik az ügyfél helyett elintézi korábbi banki megbízásainak és ismétlődő átutalásainak az áthozatalát a régi hitelintézetétől. Bár az „egyablakos” bankváltás már évek óta lehetséges, a statisztikák szerint még kevesen váltanak így bankszámlát.

(A borítóképen: Érdemes végiggondolni a bankszámla felmerülő költségeit)