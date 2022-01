Valamennyi kart érintő megállapodást kötött a Miskolci Egyetem és az Országos Mentőszolgálat (OMSZ). A megállapodást csütörtökön írta alá prof. dr. Horváth Zita, a Miskolci Egyetem rektora és dr. Csató Gábor, az OMSZ főigazgatója. A megállapodás célja, hogy a felek kölcsönösen segítsék egymás munkáját szakmai, oktatási, tudományos-kutatási területen.

– A Miskolci Egyetem a régió humánerőforrás-fejlesztő központja, egyben tudásközpont is, ahol a napi gyakorlatba átültethető kutatási tevékenység folyik. Mindezek mellett esélyteremtő egyetem is, s mint negyedik generációs egyetem, a helyi gazdaság motorjaként is működik. Ez csak akkor működhet, ha az intézmény érzékenyen reagál az őt körülvevő környezetre, változásokra és igényekre – emelte ki prof. dr. Horváth Zita, a Miskolci Egyetem rektora az együttműködés aláírását megelőző beszédében. Hozzátette: az egyetem szerteágazó tevékenységét a koronavírus-járvány tovább bővítette, hiszen az intézményt a járvány második hullámának idején az Operatív Törzs kereste meg azzal a kéréssel, hogy az Egészségtudományi Kar hallgatói önkéntes módon kapcsolódjanak be az Országos Mentőszolgálat mintavételi munkájába. Kiderült azonban, hogy az egyetem minden kara együtt tud működni a mentőkkel.

Számtalan lehetőséget látnak

– Az Egészségtudományi Kar és az OMSZ közötti szoros együttműködés olyan közös gondolkodást indított el, melynek során kialakítottuk az oktatási, a kutatási és a harmadik missziós részterületeknek azon részelemeit, amelyek mentén az egyetem karai és az OMSZ közösen tudnak dolgozni. Minden kar összegyűjtötte azokat az izgalmas területeket, amelyek találkoznak az OMSZ lehetőségeivel. A jogászok a betegvédelem, az adatjogok, a zenészek a zeneterápia, a műszaki kar a térinformatika, a geostatisztika és a mentésföldrajz vonatkozásában látnak sok lehetőséget az együttműködésben – fejtette ki dr. Kiss Tóth Emőke, az Egészségtudományi Kar dékánja.