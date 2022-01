A hazai mobilszolgáltatók várhatóan 2023 második fél évéig fokozatosan lekapcsolják 3G-s hálózataikat, és a lassabb, kevésbé hatékony adatátviteli sebességet kínáló technológia helyett a fejlettebb, 4G- és 5G-szolgáltatásokra koncentrálnak.

A régi készülékek hanghívásra és sms-ek fogadására alkalmasak maradnak a „tartalékként” továbbra is fenntartott 2G hálózatokon. Akik a digitális tartalmakat a telefonjukon továbbra is el szeretnék érni, okostelefonra kell váltaniuk, a régi SIM-kártyát is cseréltetniük kell a szolgáltatóknál.

Készülékenként bruttó 20 ezer

Azért, hogy a lakossági fogyasztók kevésbé érezzék hátránynak a technológiaváltást, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság – a Nemzetközi Fejlesztési és Forráskoordinációs Ügynökség Zrt.- vel (NFFKÜ) és az Innovációs és Technológiai Minisztériummal partnerségben – támogatást biztosít az elavult mobiltelefonok pótlására. A Netre fel weboldalon közzétett útmutató szerint minden magyarországi lakóhellyel rendelkező természetes személy jogosult erre, aki legfeljebb 2G- vagy 3G-képes aktív készülékkel rendelkezik.

A hatóság készített egy listát is az 50 leggyakoribb 3G-képes készülékről, így ha a támogatásra pályázó mobilja szerepel ezen a listán, valószínűleg jogosult a támogatásra is. Mobilkészülékenként bruttó 20 ezer forintot lehet kapni, de ha a megvásárolt új készülék kevesebbe kerül ennél, akkor legfeljebb az új készülék kereskedelmi árát térítik meg.

Számos szolgáltató és kereskedő kínálatában találhatók jelenleg is 40-50 ezer forintért elérhető 4G-képes készülékek, így a támogatás összege jelentős segítséget nyújthat az új eszköz megvásárlásához. Egy természetes személy egy mobilkészüléket cserélhet le, a készülék kiskereskedelmi ára nem lehet magasabb 120 ezer forintnál. A támogatás viszont csak a programban részt vevő kereskedőknél vehető igénybe a keretösszeg kimerüléséig.

A készülékcsere-programra a pályázatokat a közreműködő NFFKÜ honlapján található információ szerint február 14-től lehet benyújtani. Első körben kizárólag 3G-s készülékek cserélhetők, majd május 9-től a 3G-s és 2G-s készülékek is, de legfeljebb a keretösszeg kimerüléséig. A weboldalon megtalálhatók azok a dokumentumok, amelyek az ügyintézéshez szükségesek.

Az új mobilkészülék megvásárlásakor a régi mobiltelefont le kell adni a kereskedőnek vagy a szolgáltatónak. Még mielőtt ez megtörténik, gondoskodni kell a telefonon lévő személyes adatok – például fotók, névjegyek, üzenetek – törléséről, hívja fel a figyelmet a hírközlési hatóság. Ennek legbiztosabb és leggyorsabb módja a készüléken a gyári beállítások visszaállítása. Az adatmentés azért is fontos, mert a leadott mobilkészülékeket a forgalomból kivonják és megsemmisítik.

(A borítóképen: A régi készülékeknek már nem, vagy csak alig venni hasznát)