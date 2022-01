Különös figyelmet fordít az Agrárminisztérium az őshonos haszonállatok megóvására és a gazdák támogatására. A Széchenyi 2020 keretében idén is megjelent „A védett őshonos és veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták genetikai állományának in situ megőrzése” című pályázati felhívás, amelyre 2022. január 31-ig lehet benyújtani a kérelmeket. Az elérhető támogatás mértéke a korábbiakhoz képest fajtánként átlagosan 50 százalékkal nőtt. A rendelkezésre álló tervezett keretösszege 17 milliárd forint – írja közleményében az Agrárminisztérium.

A felhívás célja az alacsony létszámú, védett őshonos, veszélyeztetett és fajtarekonstrukció alatt álló mezőgazdasági állatfajták állományának fenntartása, azok természetes élőhelyén, a fajták hagyományos tartási körülményei között.

Fenntartásra fordítják

– Dávid fiammal közösen gazdálkodunk, és zömében magyar racka juhval és gyimesi racka juhval foglalkozunk. Az előbbi nyáj 70, az utóbbi 100 állatból áll, és kosnevelő telepet is működtetünk. Ahogy a korábbi években, idén is szeretnénk pályázni mindkét fajra – mondta Földi Gyula, a Magyar Juh- és Kecsketenyésztő Szövetség Őshonos Szakbizottságának elnöke. – Az őshonos állatok nemzeti kincseink, ezért az állam támogatja ezek tartását és megőrzését. Mi az ország egyik vezető tenyészetét működtetjük a Nógrád megyei Mátranovákon. Célunk, hogy továbbra is magas genetikai értéken tartsuk a juhok állományát, és ezeket értékesíteni is tudjuk. Állataink kiállításokon is szépen szerepelnek. Sikeres pályázat esetén a kapott összeget főként gyapjúkezelésre, takarmányozásra, állategészségügyi költségekre és egyéb tartási szükségletekre szeretnénk fordítani. A támogatást mindenképpen hasznosnak tartjuk, az állattenyésztési kedvre is pozitív hatást gyakorol.

– A nyájam mellett két lipicai lovam van, egy kanca és egy herélt, amelyeket fogathajtó versenyeken indítok. Ezekre szeretnék pályázni – fűzte hozzá Ádám László sajómercsei gazda. – A lovak esetében a támogatási összeg fejében öt év alatt kell egy kancát fedeztetni, úgy, hogy kiscsikó is szülessen. Egy lónak a tartása nem olcsó, még akkor sem, hogyha minden feltétel adott hozzá helyben. Különösen az állategészségügy kerül sokba, úgyhogy mindenképpen jól jön a juttatás. A korábbi évek tapasztalata szerint a pályázati kérelem benyújtása nem bonyolult. A ló tartási helyét kell hozzá bejelenteni a Nébihnél és a tenyésztő szervezettől szükséges még hozzá egy igazolás. Emellett előre meg kell mondani, hogy melyik csődörrel fedeztetjük a kancát, erre az Állami Ménesgazdaságban Szilvásváradon nyílik lehetőség mesterséges úton.

(A borítóképen: Őshonos fajta a racka juh)