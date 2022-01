A víruskutató szerint nagy szerencse, hogy a koronavírus omikron-variánsa lett a domináns, mert igaz ugyan, hogy erősebb a fertőzőképessége, mint a korábbi variánsoknak, de sokkal enyhébb tüneteket okoz azoknál.

– Most az oltottak különösen biztonságban vannak, de az is igaz, hogy az oltatlanok is könnyebben vészelik át a fertőzést, mert az omikron nem támadja a tüdőt – mutatott rá Rusvai Miklós víruskutató, egyetemi tanár. – Náthaszerű, felső légúti megbetegedést okoz csak. Torokfájást, orrfolyást, torokkaparást, légcsőgyulladást, de ennél súlyosabb tüneteket nagyon ritkán. Természetesen az is nagyon jó védelmet jelent, ha valaki már korábban átesett a fertőzésen. Ebben az esetben az illető megszerzi a nyálkahártya-immunitást, ami azért kedvező, mert a szervezet már az orr- és szájüreg felületén felveszi a küzdelmet a vírussal, ami így nem tud behatolni az alsó légutakba. Bár ez a védelem is időleges, akár az oltással szerzett, de teljesebb – magyarázta a szakember.

Feleződik

Hangsúlyozta: annak ellenére, hogy az omikron megbetegítő képessége enyhe, a harmadik oltás felvétele rendkívül fontos, hiszen az visszahozza az immunitást 80-90 százalékra. Az immunválasz ugyanis idővel gyengül, mert a vérben található antitestek hathetente feleződnek.

– Ezt úgy kell elképzelni, hogy ha valakinek például ezer volt az antitestszintje, akkor hat hét múlva már csak 500 lesz, újabb hat hét múlva pedig már csak 250, és előbb-utóbb a védőérték alá csökken az antitestek száma. Az immunmemória azért ettől függetlenül megmarad, de a vérben található antitestek mennyisége egy idő után csökken, és ilyenkor célszerű egy újabb oltással megnövelni számukat. Ez azért fontos, mert a fertőzés után a szervezetben elsőként az antitestek tudják felvenni a harcot abban az esetben, ha az illető még nem esett át a fertőzésen. Ha átesett, akkor van nyálkahártya-védelem is, amint az előbb említettem — mondta Rusvai Miklós.

Nincs bizonyíték

A negyedik oltással kapcsolatban jelezte: bár vannak szakemberek, akik azt állítják, hogy nincs szükség az újabb vakcinára, mert az autoimmun betegséget válthat ki az emberekben, azonban erre semmilyen bizonyíték nincs. Gyakran állítják ezt más védőoltásokkal kapcsolatban is. Az azonban igaz, hogy a negyedik oltásra nincs mindenkinek szüksége. Főleg azok kérjék, akik immunhiányos betegségben szenvednek, vagy immunhiányt okozó kezelésben részesülnek, mint például az asztmások, az allergiás betegségekben szenvedők vagy a transzplantáltak. Ajánlott a negyedik oltás a 80 év fölöttieknek is, hiszen időskorban erőteljesen csökken a szervezet immunválaszkészsége. Ajánlott azoknak a fiatalabbaknak is, akik több olyan betegségben szenvednek, amik hajlamossá teszik őket a Covid-fertőzés súlyosabb lefolyására. Ilyen a magas vérnyomás, a cukorbetegség, a jelentős túlsúly, a légúti allergiák. Ha valaki ebbe a kategóriába tartozik, a negyedik oltás mindenképpen szükséges, hívta fel a figyelmet a virológus.

Enyhe tünetek mellett

Hozzátette: a vakcina negyedik dózisa azonban azoknak sem árt, akik egészségesek, és nem idősek. A fiatalabbak azonban teljesebb védelmet kapnak, ha ezekben a napokban megfertőződnek az enyhe légúti megbetegedést okozó omikron-variánssal.

– Én 70 éves vagyok, társbetegségem nincs, augusztusban oltottak utoljára. Abban reménykedem, hogy megfertőződöm az omikronnal, mivel így enyhe tünetek mellett tudnám átvészelni a betegséget. Bár a megfertőződésnek a közösségben van a legnagyobb esélye, de azért óva intenék mindenkit, hogy a más országokban már oly divatos, úgynevezett omikron-partira menjen. A fertőzöttek és egészségesek együtt buliznak, hogy minél többen átessenek a betegségen. Ezt azonban nem tartom okos megoldásnak, ha jön a vírus, akkor jön, de elébe menni nem kell. Ne hívjuk ki magunk ellen a sorsot! Akkor se, ha a fiatalokra nézve nincs különösebb veszélye az omikronnak – figyelmeztetett Rusvai Miklós.

(A borítóképen: Az omikron-variáns ellen is az oltás a legjobb megoldás)