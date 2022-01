Megérkeztek az éjszakai kemény mínuszok. Szerdán hajnalban mínusz 8-10 Celsius-fokra ébredtünk térségünkben, de az előrejelzések szerint ennél még alacsonyabbra süllyedhet a hőmérő higanyszála. Ilyenkor a legnagyobb veszélyben a fedél nélkül élő emberek vannak. Megyénk legnagyobb hajléktalanokat ellátó intézménye Miskolcon működik, a Magyar Vöröskereszt B.-A.-Z. Megyei Szervezetének Hajléktalanokat Gondozó Központja.



Majdnem telt ház



– Intézményünk jelenleg 95 százalékos kihasználtsággal működik – mondta az Északnak Duberné Dunaveczki Éva, a központ vezetője. – Éjszaka körülbelül 300 embernek adunk menedéket, de ha sokkal többen érkeznének, nekik is tudunk biztosítani helyet, hiszen akkor pótágyakkal növeljük férőhelyeink számát. A hajléktalan emberek igénybe vehetik a nappali melegedőnket és az éjjeli menedékhelyünket is. Napi egy tál meleg ételt tudunk biztosítani a számukra.

Hozzánk azok is jöhetnek, akik nehezen alkalmazkodnak a közösséghez. Van ugyanis egy kis létszámú, úgynevezett befogadó, éjszakai szálláshelyünk, ami házirendmentes. Természetesen, ha valaki veszélyt jelent a társaira nézve, akkor ő nem tartózkodhat az épületben – jelezte az intézményvezető. Hozzátette: sok hajléktalan ilyenkor télen is a hétvégi házas területeken húzza meg magát. Az utcai gondozószolgálat folyamatosan járja ezeket a területeket, a szociális munkások meglátogatják az itt élőket. Visznek nekik meleg teát, konzerveket, gyógyszereket és takarót. A munkatársak ellenőrzik, hogy van-e mivel fűteniük az itt élő embereknek, nehogy valamilyen tragédia történjen. Ha probléma adódik, akkor a hajléktalant beszállítják az intézménybe.

– A krízisidőszak előtt, ami egyébként november 1-jén kezdődik, igyekszünk a fedél nélkül élő embereket meggyőzni, hogy jöjjenek be az intézménybe, legalább télen. Azonban nem mindenki hajlandó erre, rájuk fokozottan kell figyelni a kemény mínuszokban. Nálunk december közepén kezdett megnőni az intézmény szolgáltatásait igénybe vevő emberek száma. Az ünnepi időszakot sokan szeretik bent tölteni, de amikor az éjszakai hőmérséklet mínusz 10 fok felé közelít, akkor szintén megnövekszik a létszámunk – árulta el tapasztalatait az intézményvezető.

Azt is elmondta, hogy Miskolcon három szervezet látja el a fedél nélkül élő embereket, így a város teljes területe lefedett a hajléktalangondozás szempontjából.

Ha valaki közterületen tartózkodó, bajba jutott hajléktalant lát, hívja a Magyar Máltai Szeretetszolgálat diszpécserszolgálatát: 06-46/530-268.



Szélmentes ház



Nemcsak az emberekre, de állatainkra is vigyázni kell a kemény mínuszokban. Kisfalvi Nyina, a Miskolci Állatsegítő Alapítvány elnöke több fontos tudnivalóra hívta fel a kutya- és macskatulajdonosok figyelmét.

– Az udvaron tartott kutya házát semmiképpen se pokróccal vagy szőnyeggel béleljük. A kutyus ezt valószínűleg kihúzza az óljából, mert a textil párás lesz, ami kényelmetlen az állat számára. Sokkal jobb megoldás, ha jó sok szalmával béleljük a házat, abból nagyon jó kis vackot készít magának a kutya. Célszerű a ház bejárata elé pokrócot vagy szőnyeget szögelni, hogy ne fújjon be a szél. A legjobb megoldás talán az ipari szilikonfüggöny néhány csíkja, mert ez nem zavarja a ki- és bejárást. A ház tetejére is boríthatunk plédet. A Nikecell nem a legjobb megoldás, mert azt a kutyusok szívesen szétmarcangolják. Az a lényeg, hogy védett, szélmentes zugot biztosítsunk kedvencünknek. A hidegben megnő az energiaigényük, ezért a táplálékukat emeljük meg 20 százalékkal. Figyeljünk oda, hogy állandóan legyen ivóvizük, és ha megfagyott, cseréljük. Érdemes a tálkát ilyenkor olyan helyre tenni, ahol napközben éri a nap, hogy a víz ne fagyjon meg benne. Jó megoldás a meleg leves is, de vigyázzunk, hogy ne legyen forró – tanácsolta Kisfalvi Nyina.

Hangsúlyozta: a cicák érzékenyek a hidegre. A kemény mínuszokban engedjük be őket a garázsba, szerszámoskamrába. A menhelyen például télen fűtenek a cicáknak.



A vadak bírják



A vadon élő, erdei állatoknak azonban meg se kottyan a mínusz 10 fok, tudtuk meg Berta Béla hivatásos vadásztól. Mint fogalmazott, a vadak magukról gondoskodnak, és a bundájuk olyan szerkezetű, ami megvédi őket nyáron a melegtől, télen a hidegtől. Nekik egyébként a mínusz 10 fok nem számít hidegnek, a mínusz 25-30 fokban is jól érzik magukat. A vadász szerint jobb lenne, ha hidegebbek lennének, mert az gyérítené a kórokozókat. Elárulta, télen etetik a vadállatokat, de nem azért, mert egyébként elpusztulnának, hanem azért, hogy ne vándoroljanak el a vadászterületükről.



(A borítóképen: Meleg étel és szállás is jut a fedélnélkülieknek a hajléktalanszállón)