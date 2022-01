Ahogy az egész országban, úgy megyénkben is megugrott a koronavírus-fertőzöttek száma. Január 19-én még 404 új esetet regisztráltak, január 27-én ez a szám már 712-re nőtt. A háziorvosok azonban örömmel tapasztalják, hogy a koronavírus omikron-variánsa nem okoz súlyos, kórházi kezelést igénylő tüneteket.

Így van ez dr. Hintalan Ádám miskolci háziorvos körzetében is. Mint mondta, tapasztalatai szerint körülbelül egy hete emelkedik az új fertőzöttek száma. Vannak olyan esetek, amelyeket telefonon meg tudnak beszélni, de amikor bizonytalanok, tesztet végeznek a rendelőben. Ezek jelentős része pozitív lesz.

Gyorsan lezajlik

– Szerencsére azt tapasztaljuk, hogy ezúttal enyhe tüneteket okoz a koronavírus. A betegség gyorsan lezajlik, és enyhe influenzához hasonlít. Kis köhögés, enyhe láz, orrfolyás, egy-két napos levertség. Öt nap valóban elég a teljes gyógyuláshoz. A betegek is arról számolnak be, hogy az állapotuk hamar javul, így pár nap múlva vissza tudnak menni dolgozni. Az utóbbi napokban senkit nem kellett kórházba küldeni, sőt speciális, vírusellenes terápiát sem kellett alkalmazni. Csak tüneti kezelésre van szükség, és pihenésre – sorolta a háziorvos.

Jelezte, körzetében az oltási akciónapok is jól működnek. Mint köztudott, nemcsak az oltópontokon és a járási szakrendelőkben lehet regisztráció nélkül felvenni a koronavírus elleni oltásokat, hanem a háziorvosi rendelőkben is, meghatározott hétvégéken. Dr. Hintalan Ádám január első szombatját jelölte ki erre a célra.

– A szervezésben nagy segítség volt, hogy folyamatosan tartjuk a kapcsolatot a betegeinkkel. Felmértük, hogy kik szeretnének oltást kapni az akciónapokon, és ennek megfelelően rendeltük meg a vakcinákat a népegészségügyi szervtől. Tehát nem az oltóanyaghoz keressük a beteget, hanem fordítva. Mi egyébként folytattuk az oltási akciónapokat, minden pénteken vártuk oltásra a pácienseinket. Három hétre előre már lehet jelentkezni, így viszonylag pontosan tudom, hogy mennyi vakcinát rendeljek. Az igényt a népegészségügyi szervnek kell jelezni e-mailben minden hétfőn. A hét második felében pedig már mehetünk az oltóanyagért. Az akció megkönnyíti az emberek életét, hiszen nem kell előzetesen az internetes felületen regisztrálniuk, és nem kell messzire utazniuk. Telefonos bejelentkezést azért kérünk, mert az nehezen lenne koordinálható, ha bárki csak úgy besétálna oltásért – fogalmazott a háziorvos.

Immunerősítés

Egyre több covidos beteg jelentkezik dr. Breitenbach Géza körzetében is, aki egyébként a miskolci háziorvosok szövetségének az elnöke.

– Nálunk fertőzésgyanú esetén szinte minden teszt pozitív lesz. Ez azt jelenti, hogy körzetenként a napi új fertőzöttek száma 6-8. Én is azt tapasztalom, hogy a betegeknek nincsenek súlyos tüneteik. A leggyakoribb a hőemelkedés, gyengeség, rossz közérzet és orrfolyás, megjelennek más tipikus, az omikron-variánsra jellemző tünetek is, mint a derék-, nyak- és izomfájdalmak. Vírusellenes gyógyszert nem írok fel a betegeknek ezekben a napokban, de lázcsillapítóra szükség lehet. Mindenkinek hasznos, ha immunrendszer-támogató gyógyszereket is szed: C- és D-vitamint, szelént, kalciumot és magnéziumot – hívta fel a figyelmet a háziorvos. Hozzátette, az ő körzetében ma és holnap lesznek az oltási akciónapok.

– Meghirdettem a lehetőséget a körzetemben, a páciensek pedig folyamatosan jelentkeztek. Az akció olyan jól sikerült, hogy már 160 oltakozni vágyó embernél tartunk. Az előzetes szervezés fontos volt, hiszen ennek megfelelően tudtuk megrendelni a szükséges mennyiségű vakcinát – jegyezte meg dr. Breitenbach Géza.

Sikeres az akció

Naponta 3-4 pozitív esetet regisztrálnak dr. Kacsándi László sajószentpéteri háziorvos körzetében.

– A fertőzésgyanús esetekben tesztet végzünk, és ezek közel fele azt mutatja, hogy az illető covidos. A tünetek az én körzetemben sem súlyosak, felső légúti megbetegedés a jellemző. Mivel a szakmai protokoll engedélyezi, ezekben az esetekben is felírom a vírusellenes gyógyszert. Érdemes használni a tüneti kezelésre szolgáló készítményeket, orrfolyás, torokfájás vagy láz ellen – sorolta a háziorvos. Jelezte: az oltási akciónapokat ők is mára és holnapra tervezték. A szervezés sikeres, hiszen körzetenként 40-50 embert tudnak majd beoltani.

(A borítóképen: Sok háziorvosi rendelőben vehető fel megyeszerte az oltási akciónapok keretein belül)