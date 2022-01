Az elmúlt hetek meglehetősen szárazon alakultak az ország nagyobb részén, a talaj nedvességgel való feltöltődése így megállt. Pedig főleg az Alföldön és északnyugaton a mélyebb rétegek még szárazak, szükség lenne a csapadékra. Az őszi vetések kedvező állapotban vannak, de azoknak is jót tenne egy tartósabb hótakaró – írja agrometeorológiai elemzésében az Országos Meteorológiai Szolgálat.

Kettősség jellemezte

A mögöttünk álló hétben kettősség jellemezte időjárásunkat: míg keleten és főleg a Tiszántúlon hideg tél volt, a Dunántúlt napközben enyhe, tavaszias idő jellemezte. A hullott hóból a Tiszántúlon még mind a mai napig maradt valamennyi. A hótakaró fölött erősen lehűlt levegő arrafelé tartósan ködös időt okozott, napközben is faggyal, miközben nyugaton a napsütés és a szél nagy területen 10 Celsius-fok fölé emelte a hőmérsékletet. A hidegfront kisöpörte a ködös levegőt a Kárpát-medence aljáról, keleten is megenyhült az idő napközben. A kevés felhő és a magasban érkezett hideg levegő miatt éjszakánként viszont országszerte kemény fagyok alakultak ki. Csapadék nagyon kevés hullott, csak kisebb körzetekben haladta meg a 2 millimétert. A talaj nedvességtartalma a felső egyméteres rétegben nem változott számottevően az elmúlt egy hétben, további csapadékra lenne szükség a mélyebb rétegek feltöltődéséhez. A talajfagy mélysége jelenleg délnyugaton csak néhány centiméter, míg a Kiskunság északi részén és az Északi-középhegység térségében a 20-30 centimétert is eléri.

Jól vannak a vetések

Az őszi vetések továbbra is jó állapotban vannak. A télen eddig nem volt olyan időjárás, mely károsította volna a táblákat, a repce, az őszi árpa és búza is kellően megerősödött az ősz folyamán, a kultúrák kedvező képet mutatnak. A fagyos, így sármentes időt kihasználva néhol még az elmaradt szántást ezekben a napokban pótolták. Az előttünk álló héten is folytatódik az átlagosnak nagyjából megfelelő, télies időjárás.

