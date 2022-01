„Volt egyszer egy Tündérkert. Vagy csak téli szünet?” „Reméljük, hogy nem végleg zárt be. Jó volt a fa árnyékában a jó tiszta levegőn, szép környezetben ücsörögni!” „Hátha folytatódik ez a szép történet, és nem ennyi volt, és tudja a vállalkozó, hogy mennyi örömet szerzett a miskolciaknak.” Az idézeteket a közösségi portálról válogattuk: sokakat érdekel, mi a helyzet a Tündérkerttel. A szolgáltatások bezártak, gyakorlatilag csak a kert látogatható. Az egész park egyébként önkormányzati tulajdonban van, egy vállalkozó bérli a területet.

Nem alaptalan aggodalom

Mi a helyzet valójában? Vaszil Gábort, a Tündérkert létrehozóját, a terület bérlőjét kérdeztük. A látogatók aggodalma ugyanis nem alaptalan. Októberben a vállalkozó először azt nyilatkozta lapunknak, hogy a kert vendéglátó szolgáltatásait azért szüneteltetik néhány hétre, mert felújítási munkákat kell végezniük. Aztán arról írtunk, hogy a bérlő szeretné megvásárolni a Tündérkert területét, és bár az önkormányzat először ettől nem zárkózott el (a város hetilapjában októberben meg is jelent a hirdetés, miszerint a Tópart utcai 15 ezer 718 négyzetméteres beépítetlen terület eladóvá vált, minimális bruttó ajánlati ára 64 millió 800 ezer forint), ám később kiderült, a terület nem eladható, mert vízbázisvédelem alatt áll. A katasztrófavédelem hívta fel a figyelmet arra: nem lehetséges a szóban forgó „ingatlan bármely részének” értékesítése, mégpedig Miskolc és a környező települések ivóvízbázisának érdekében. Ezt nemcsak a park esetében, de a Diósgyőri vár felújítási munkálatai során is figyelembe kell venni.

Biztonságot szeretne

Ezek után október végétől nem történt a területen semmi.

Vaszil Gábortól most megtudtuk, továbbra is, napi szinten tárgyalnak a terület ügyében: egyeztetnek a katasztrófavédelemmel, az önkormányzattal, az egyetemmel. Most szerinte ott tart az ügy, hogy megállapították, a Tündérkert kerítéssel körbevett területe nem veszélyezteti a vízbázist. Többek között azt is pontosítani kell, hogy mi szerepel a tulajdoni lapon, hogy hol van a terület határa.

– Amit tudtunk, megtettük az ügyben, a többi nem rólunk szól. Ha sikerül az álláspontjainkat közös nevezőre hozni, akkor tudunk tovább működni – mondta az Északnak.

Kérdeztük, továbbra is bízik-e benne, hogy megvásárolhatja az ingatlant, azt válaszolta, ő a hosszú távú biztonságot szeretné. Hozzáfűzte, további beruházásokban gondolkodik a területen, annak viszont csak akkor lenne értelme, ha tudná, hosszú távon működtetheti a parkot. Sok mindent tervezne oda – ezekről írtunk korábban is –, szökőkutat, zenepavilont, mézeskalácsházat, majd később egy jégpályát, van, ami már ott is van, becsomagolva várja, hogyan tovább.

Elmaradt rendezvények

A bérlő még megjegyezte, pillanatnyilag minden bizonytalan. A kertészeknek, takarítóknak, karbantartóknak nem mondott fel, továbbra is állományban vannak, de nem tud nekik mit mondani a jövővel kapcsolatban. Mint fogalmaz, ez a bizonytalanság az oka, hogy elmaradtak az őszre, télre tervezett programok, a koncertek, a karácsonyi rendezvények és egy fesztivál. A kert működtetése ugyanis a szolgáltatások miatt érné meg számára.

Arról korábban írtunk, hogy a kert bérleti szerződése 2026-ig szól, és ez a jövőben meghosszabbítható. Az önkormányzat korábban más lapoknak azt nyilatkozta, „Miskolc városa azt szeretné, ha a Tündérkert, mint a város egyik legszebb és legszerethetőbb attrakciója, továbbra is Diósgyőr vára mellett működne”. Ők is megerősítették: Miskolcnak és a Tündérkert üzemeltetőjének erre élő szerződése is van.

Kérdeztük az önkormányzatot most is, hogy hol tartanak jelenleg a tárgyalások, de lapzártánkig nem kaptunk választ.

(A borítóképen: Téli álmát alussza a Tündérkert)