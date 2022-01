Markológép dolgozott szerdán délben, amikor az Avastetőn jártunk. Gondoltuk, megnézzük, hol tart az építkezés, látványos-e már. Az építési területre nem tudtunk bemenni – körbekerítették, a város felé vezető lépcsősort is kordonnal zárták el. Annyi látszik, hogy már javában folyik a munka, hiába a tél, most is dolgoznak a területen.

A Horváth-tető felújításán dolgoznak most a munkások, az 1910 környékén létrehozott teraszalakulatokat, függőkerteket újítják fel. Most még nem sok látszik, azt viszont észrevettük szerdán, hogy a parkoló melletti részen, a kerítés tövében fekszenek a terület korábbi, jellegzetes zászlórúdjai, azokat ezek szerint nem tartják meg.

Aktív rekreációs területet alakítanak most ki sokféle használati funkcióval: játszóeszközökkel, játszóterekkel. Lesz itt kültéri fitneszeszköz, fitneszpark, workoutelemek, lesznek sétautak utcabútorokkal, esőbeállókkal, a közvilágítás is teljesen megújul.



Év végéig kell elkészülnie



A parkolóban szerda délben állt néhány autó. A későbbiekben a helyén egy teret alakítanak majd ki, ez egy félköríves placc lesz, ami kicsit emelkedik felfelé. Formája miatt nézőtérnek is lehetne használni, ha például előadást szerveznének a kilátóhoz. A parkoló a közeli tisztás felé épül majd meg.