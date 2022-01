A Magyar Sakkozásért Alapítvány a kiváló sportemberről megemlíti, hogy Kállainak 14 éves korától kezdve minden percét a sakkozás töltötte ki: 1982-ben nemzetközi mesteri, 1995-ben pedig nagymesteri címet szerzett. Ribli Zoltán és Polgár Zsuzsa nagymesterek szekundánsaként is tevékenykedett, valamint tucatnyi sakk-könyv szerzője és több újság sakkrovatának vezetője volt. Magas fokú intelligenciája, kitűnő előadókészsége és humora miatt a televíziókban is gyakran szerepelt, ahol mindig óriási lelkesedéssel, ötletekkel népszerűsítette a sakkot. Élete legjelentősebb sikerét szövetségi kapitányként érte el, amikor 2002-ben a bledi sakkolimpián a dobogó második fokáig vezette a magyar férfiválogatottat.



A Kasparov Chess Foundation keretein belül is számos kiváló tanítványa volt a tengerentúlon. Számtalan vezetői és társadalmi pozíciót töltött be a hazai sakkéletben és szeretett klubjában, az MTK-ban, ahol az utolsó éveiben edzősködött is, emellett tíz évig a Magyar Sakkozásért Alapítvány egyik motorja volt.

Ezer szállal kötődött Miskolchoz is, ahol évekig az MSSC négyszeres bajnokcsapatának tagjaként tologatta a figurákat. Asztalhoz ült a Bajnokcsapatok Európa Kupája tornákon, amelyeken kiváló teljesítménnyel járult hozzá csapata hatodik helyéhez.



Az elmúlt hónapokban azzal hívta fel magára a figyelmet, hogy meghökkentő ötlettel állt elő: azt javasolta, hogy a sportági világszövetség, a FIDE vegye fontolóra javaslatát. Ennek megfelelően kampányt indított azért, hogy a lovaglás helyett a sakk legyen az öttusa ötödik száma.



Kállai Gábor váratlan, korai távozásával a magyar sakk társadalom hatalmas veszteséget szenvedett. Temetéséről később intézkednek, a Magyar Sakkozásért Alapítvány a saját halottjának tekinti.