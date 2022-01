A miskolci Görögszőlő és Andor utcák neve fogalommá vált az elmúlt években. Tudniillik a Diósgyőr felől érkező autósok előszeretettel használták egérútnak ezeket az utcákat, hogy kikerülve a főutcai megnövekedett forgalmat, hamarabb jussanak be a belvárosba.

Csakhogy ugyanez az útszakasz egyben kerékpárút is, és – járda híján – több helyen a gyalogosok is ott járkálnak az út szélén.

Sokszor nekiveselkedtek már a probléma megoldásának, de – legalábbis az ott lakók szerint – érdemben nem változott semmi. Legutóbb olyan kétesztendeje alakítottak ki egy forgalmi rendet – akkor azt mondták – ideiglenes jelleggel. Az ideiglenesség azonban fura fogalom, hiszen a mai napig ugyanaz van érvényben. Sokan úgy érzik, olyan ez, mint a szocialista időszakban Magyarországon ideiglenesen állomásozó szovjet déli hadseregcsoport, amely aztán évtizedeken át tartósan itt volt.

Igazi fórumot szeretnének

A nagy nyilvánosság előtt legutóbb a november 11-én megtartott közmeghallgatáson volt szó a Görögszőlő és az Andor utca forgalmi rendjéről.

Dr. Varga Attila Károly az ott élők nevében szólalt fel, és azt nehezményezte, hogy éppen az ott élőket nem kérdezték meg a jelenleg érvényes forgalmi rend kialakításakor. Olyan tanulmányra, felmérésre hivatkoztak, amelyeket azóta sem láttak. Azt kérte a városvezetéstől, hogy hallgassa meg a helyben lakók véleményét, és annak fényében alakítsa ki az immár végleges, megnyugtató forgalmi rendet.

Veres Pál polgármester szerint az elvégzett vizsgálatok, forgalomszámlálás eredménye alapján született döntés. Azt is jelezte, hogy támogatja egy újabb fórum megszervezését. Deák Bárdos Mihály, a terület önkormányzati képviselője is az újabb fórum mellett állt ki, és szerinte azon csak azok vehessenek részt, akik helyben lakók, mert az ő életükről van szó.

Ezzel kapcsolatban az volt az ellenérv, hogy mindenkinek joga van egyik helyről a másikra eljutni, és az említett szakasz közút, nemcsak az ott lakóknak, hanem az arra autózóknak is vannak érdekeik.

Ellenkező irányban

A közmeghallgatás óta eltelt időben dr. Varga Attila Károly eljuttatta hozzánk azt a tervet, amelyet az említett utcák, a lakosság és az autóforgalom igényeit is figyelembe véve a Baleset-megelőzési és Közlekedésbiztonság-tecnikai (BMKT) Egyesület készített el.

Mint a mellékelt grafikán látható, a javaslat szerint az lenne a megoldás, hogy az Avar utca és a Görögszőlő utca, valamint a Károly utca és az Andor utcai kereszteződés között változzon meg ellenkező egyirányúra a forgalmi rend. Így nem lehetne „végigszáguldozni” az egér­úton.

Azt is kidolgozták, hogy a Diósgyőr felé eső részen lévő utcák lakói a város felé egyirányú Görögszőlő utca ­igénybevételével az Újgyőri főtéren csatlakozhatnának be város felé vezető főutcába. Főutcai dugó vagy baleset esetére is rendelkeznek ­alternatív útvonaljavaslattal.

Mint írják, a Görögszőlő utca szélessége és a járda hiánya nem teszi lehetővé, hogy azon biztonságosan nagy forgalom haladjon. Az utca a város felé lejt, így a 30 kilométeres sebesség- korlátozás könnyen túlléphető. A Görögszőlő utca irányának részleges visszafordításával csökken a gépjárműforgalom, és az emelkedő miatt a sebesség is mérséklődhet.

Forgalomtechnikai eszközök

Az Andor utca és a Károly utca kereszteződésétől kezdve az utca kiszélesedik, két szélén nyitott kerékpársávval. Az utca szélessége lehetővé teszi, hogy menekülőútnak is használható legyen, természetesen a 30 kilométeres sebességkorlátozás betartásával.

Itt is vannak veszélyes gócpontok – az Andor, Nyírfa, Béla utca kereszteződése –, ahol véget ér a kerékpársáv, kerékpárnyomként halad tovább, és ez komoly balesetveszélyt jelent. Megoldás lehetne egy fekvő­rendőr elhelyezése a közelben, fényvisszaverő prizmák a kerékpársáv vonalában, és az útelhúzásnál lévő korlátra fényvisszaverők kihelyezése, amely rosszabb látási viszonyok között segítene.

(A borítókép korábbi felvétel)