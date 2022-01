Január elsejétől 20 százalékos béremelést kapnak a kultúra területén dolgozók.

„A béremelés célja, hogy elősegítse az eredményes, kulturális feladatellátást, és támogassa a kultúrában dolgozók pályán tartását. Mindemellett segítse, hogy a fiatalok olyan életpályát, olyan hivatást találjanak a kultúrában, amely nemcsak munkahelyet, de célt is biztosít”, fogalmazott Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere a napokban.

Hangsúlyozta: Magyarország kormánya kiemelt feladatként tekint a kultúra megerősítésére. Ezt bizonyítja, hogy hazánk immár negyedik éve első helyen van az Európai Unió tagállamai között a kulturális célú kiadások GDP-hez viszonyított arányát tekintve.

Mint arról korábban írtunk, a kulturális szféra dolgozóinak 2020-ban megszűnt a közalkalmazotti státuszuk, akkor a munkavállalók 6 százalékos béremelésben részesültek.

Az intézmények decemberben közvetlenül az Emberi Erőforrások Minisztériumától igényelhették meg a béremeléshez szükséges összeget.

Meg kellett adniuk, hogy a béremelés hány főt érint, és kinek mennyi volt a novemberi fizetése. A pályázatok elbírálása még tart, az ígéretek szerint a dolgozók a március elején esedékes fizetésükkel kapják meg a januári-februári bér emelt részét.

Dobrovits Orsolya, a Közgyűjteményi és Közművelődési Dolgozók Szakszervezetének (KKDSZ) elnöke arról nyilatkozott, hogy a munkavállalók vagy a garantáltbérminimum-emelést kapják meg, vagy a 20 százalékot. Tehát mindenkinek a novemberi béréhez képest lesz 20 százalékkal több a fizetése.

Várják a döntést

A miskolci Herman Ottó Múzeumnak 132 dolgozója van, tudtuk meg Szolyák Pétertől, az intézmény igazgatójától. A pályázatot ők is benyújtották. Az igazgató úgy tudja, hogy azok az intézmények, amelyek nem megfelelő pályázatot adtak be, és a hiánypótlást is elmulasztották, nem biztos, hogy megkapják a béremelés fedezetét. Legalább is erről szól a jelenlegi tájékoztatás.

– Minden dolgozónknak, a szakmuzeológusoknak, a gazdasági és technikai munkatársaknak is nagyon sokat jelent a 20 százalékos béremelés. Országos viszonylatban nem keresnek jól a kulturális ágazat dolgozói, az emelés javít a helyzeten. Várjuk a döntést a pályázatunkról, addig mindenki higgadtan kezeli a bérfejlesztést – fogalmazott Szolyák Péter.

Hozzátette: szakmuzeológusaik rendkívül elhivatottak, hiszen a viszonylag alacsony bérek ellenére is elkötelezetten végzik a munkájukat.

A II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár 103 dolgozója örülhet a béremelésnek, tudtuk meg Varga Gábortól, az intézmény igazgatójától.

– A korábbi 6 százalékos béremelést megelőzően nem emelkedtek a bérek a kulturális szférában, a mostani 20 százalék pedig jelentősnek számít. Nagy szerepe van megtartóerő szempontjából, hiszen a viszonylag alacsony bérek miatt nagy a fluktuáció és a szakemberpótlás sem könnyű a kulturális szférában – fogalmazott Varga Gábor.

(A borítóképen: Népszerű program, amelyet szintén a kulturális ágazatban dolgozóknak köszönhetünk: Múzeumok Éjszakája Miskolcon)