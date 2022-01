Az elmúlt hétvégén írták meg az általános iskolás diákok a központi írásbeli felvételi teszteket. Kinek jól sikerült, kinek kevésbé, de bizony voltak olyan feladatok, melyek majdnem minden felvételizőnek gondot okoztak.

A Miskolci Zrínyi Ilona Gimnáziumban a nyolcadikosok átlagosan 30 pontosra töltötték ki a magyar nyelvi feladatlapot. A maximum 50 pont volt, tudtuk meg Ferencsik Marcell magyartanártól.

– Az idei feladatok mintha egy kicsit könnyebbek lettek volna, mint a tavalyiak. Nehézséget okozott némelyik diáknak a feladatok leírásának értelmezése, ami miatt értékes pontokat vesztettek. Az egyik feladatnál például, ahol neveket kellett párosítaniuk, figyelmen kívül hagyták, hogy a nevek hangrendje is számít – árulta el tapasztalatait a pedagógus.

Jelezte: a pontozást egyes esetekben aránytalannak találta. Volt, hogy egy válaszért egy pont járt, máskor egy pontért 3-4 választ is meg kellett adni.

Ágyúval verebet

– Gondban voltak a gyerekek, amikor a szólások jelentését kellett megmagyarázniuk. A javításban részt vett kollégáimmal beszélgetve kiderült, ők is ugyanezt tapasztalták. Egyetlen diák volt csak, akinek ez a feladat jól ment. Olyan szólásokat nem ismernek a gyerekek, mint például az „ágyúval lő verébre” vagy „madarat lehet vele fogatni”. Azonban ebben az évben lexikális ismeretekre is szükségük volt a felvételizőknek. Fel kellett ismerniük többek között a hasonlatot, a metaforát és a megszemélyesítést. Ezekről a magyarórákon is tanulnak a diákok.

Az a feladat is jól ment, amikor egy-egy mondathoz mellékneveket kellett párosítaniuk. A fogalmazás témái aktuálisak voltak, amikről a gyerekek szívesen írtak. A nyomtatott vagy a digitális tankönyvek mellett kellett érvelniük – sorolta Ferencsik Marcell.

Hozzátette: probléma volt, hogy csak 45 perc állt rendelkezésre a 10 feladatra. A felügyelő tanárok azt mondták, hogy a gyerekek a végén már kapkodtak, mert kevésnek bizonyult az idő.

Írásban szoroztak

A matek írásbeliről a Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakgimnáziumban tudtunk meg többet.

– Az első meglepetés az volt a számunkra, hogy a 189 jelentkezőből 184-en meg is jelentek az írásbelin, pedig több hiányzóra számítottunk a járvány miatt – mondta az Észak-Magyarországnak Juhász Ildikó, az intézmény matematika-munkaközösségének vezetője. – A 10 feladatra minden évben kevés az idő. Most is így volt, hiszen gondolkodtató példákkal is meg kellett birkózniuk a gyerekeknek, számlógépet pedig nem használhattak. Sokat kellett írásban szorozniuk, osztaniuk, ami sok időt vitt el. Azonban meglepetés nem érte őket. Ha megoldottak néhányat az elmúlt évek tesztjeiből, akkor azt tapasztalták, hogy az idén ugyanazokkal a típusfeladatokkal találkoztak. Az első általában törtekkel való műveletek, a második mértékegységváltás, a harmadik valamilyen logikai feladat, a kilencediknél pedig szükség volt a térlátásra is. Ezek most is így következtek egymás után – sorolta a pedagógus.

A legjobb dolgozat

Jelezte: az utolsó két feladat volt a legösszetettebb és a legnehezebb, ez szórta a gyerekeket. Érdekes, hogy a százalékszámítás gondot okozott a diákoknak. Azt ki tudták számolni, hogy valamennyinek mennyi a 28 százaléka, de mikor azt kérdezte a feladat, hogy például egy szám 28 százaléka 200, akkor mennyi a 100 százalék, akkor az már nem ment. Pedig ezt logikai úton is ki lehet következtetni.

Juhász Ildikó elmondta azt is, hogy az ő intézményükben sajátos nevelési igényű tanulók is írásbeliztek. Ezúttal 35 ilyen felvételizőjük volt. Ők bizonyos engedményeket kaptak, attól függően, hogy milyen problémával küzdenek. Érdekesség, hogy a legjobb matekfelvételit épp egy sni-s diák írta. A Kossuthban egyébként az elért pontszámok matematikából 22-24 pont körül alakultak, a maximum itt is 50 volt.

(A borítóképen: Kinek jól sikerült, kinek kevésbé...)