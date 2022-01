Együttműködési megállapodást kötött csütörtökön a Miskolci Egyetem megyénk tankerületi központjaival és szakképzési centrumaival. Ezzel a felsőoktatási intézmény magasabb szintre emelte kapcsolatát a régió szakmai szereplőivel.

– A megállapodás közös felelősségvállalás Borsod-Abaúj-Zemplén megye jövőjéért – hangsúlyozta beszédében Horváth Zita, a Miskolci Egyetem rektora. – Az együttműködésnek számtalan területe lehet, és ha rendszeresen kapcsolatban vagyunk valamennyi oktatási intézménynyel, akkor tudjuk a képzéseinket, továbbképzéseinket az igényeknek megfelelően alakítani, bővíteni. Emellett a pályaorientációban is tudunk segíteni egymásnak. Már megjelent a tájékoztató füzet, ami a legújabb ágazati képzéseket tartalmazza, tehát tudjuk, hogy melyek azok a szakmák, amelyek megjelennek a megye három szakképzési centrumának kínálatában. Együttműködésre ad lehetőséget például az okleveles technikusi képzés, a gimnáziumokban pedig fel tudjuk hívni a diákok figyelmét az egyetemi képzésekre. A direkt beiskolázási kampány mellett sokkal általánosabb, a gimnázium első osztályától megjelenő, rendszeres egyetemi programot tudunk kínálni. Fontos, hogy a pedagógusok továbbképzését is segítjük, de együtt tudunk dolgozni közös pályázatokban is. Az új tanárképzés szintén alkalmat ad az együttműködésre. A hallgatók már az első évtől megjelennek majd az általános és középiskolákban gyakorlati képzéseken – sorolta Horvát Zita.