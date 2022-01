Csakúgy, mint tavaly, az idén is szigorú szabályok mellett zajlik a középiskolai, központi, írásbeli felvételi. Erre a koronavírus-járvány miatt van szükség, hiszen a fertőzöttek száma ismét napról napra emelkedik, és valószínűleg január 22-éig nem javul a helyzet.

Maszk is kell

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma is azt javasolta a középiskoláknak, hogy a tavalyi szabályok szerint szervezzék az általános iskolák végzőseinek e fontos napot. Az írásbeli előtt az iskola helyiségeit fertőtleníteni kell, a diákok a folyosón és a közösségi terekben maszkot viselnek majd, a dolgozat megírása közben azonban ez nem kötelező.

Egy tanteremben 10 diák ülhet csak, biztosítva a távolságtartást. Ha a középiskolának nincs elég tanterme ahhoz, hogy a diákok kisebb csoportban felvételizzenek, akkor segítséget kérhet más közoktatási intézménytől. A felvételi vizsga időpontja január 22-e. Aki nem tud ezen a napon részt venni a vizsgán, akkor ő január 27-én vagy február 4-én írásbelizhet. Azonban utóbbin csak azok vehetnek részt, akik igazoltan megfertőződtek a koronavírussal, karanténban voltak, vagy önhibájukon kívül nem tudtak megjelenni az első két időpontban.

Távolságtartás

Hatodikos és nyolcadikos diákok is felvételiznek a Földes Ferenc Gimnáziumban. – Mindkét korcsoport létszáma 80 fölött lesz – jelezte Fazekas Róbert intézményvezető.

– Úgy terveztük, hogy tantermenként 10-10 tanulót ültetünk le, és mivel nagyok a termeink, a másfél méteres távolságot is tartani tudjuk. Szerencsére intézményünk elegendő tanteremmel rendelkezik, úgyhogy meg tudjuk oldani a kisebb csoportokban történő felvételiztetést. A belépés szabályai is szigorúak. Mindenkinek kötelező lesz a maszkviselés, a kézfertőtlenítés, és a diákok egy fertőtlenítővel átitatott lábtörlőn keresztül jöhetnek be az iskolába. Másmás bejáraton érkeznek a hatodikosok és a nyolcadikosok, külön lépcsőházban közlekednek majd, és más-más szinten írják a felvételi feladatlapokat. Mivel szülők nem léphetnek be az épületbe, a gimnázium diákjai segítik a felvételizőket az iskolán belüli közlekedésben, akik szintén maszkot viselnek. A maszk egyébként a gimnázium felügyelő tanárainak is kötelező lesz. A felvételit író diákok vizsga közben levehetik a maszkot, de amikor kilépnek az osztályteremből, akkor újra fel kell venniük. Tulajdonképpen ugyanolyan szabályok szerint vizsgáznak a diákok, mint tavaly – tette hozzá Fazekas Róbert.

Megjegyezte: épp a koronavírus-járvány miatt gondoltak a szervezők arra, hogy még egy pótnapot biztosítsanak az írásbeli felvételire. Ez már tavaly is így volt.

– Szerencsére sokan jelentkeztek, úgyhogy szívesen vállaljuk az írásbelivel járó pluszmunkát – fogalmazott az intézményvezető.

Fertőtlenítés

Szintén írásbeliznek hatodikosok és nyolcadikosok is a kazincbarcikai Szalézi Szent Ferenc Gimnáziumban, hiszen itt is van hatosztályos gimnáziumi képzés, tudtuk meg Balla Árpád igazgatótól. Mint mondta, összesen 232 tanulót várnak, közülük 50-en a hatosztályos képzésre jelentkeznek. Eredetileg úgy tervezték, hogy 12 diák ül majd egy teremben, de az új szabályok szerint át kell gondolniuk a beosztást. Nem kis szervezési feladatot jelent az írásbeli, hiszen felügyelő tanárokról is gondoskodni kell. Külön bejáraton lépnek be az iskolába a hatodikosok, és külön a nyolcadikosok. Őket itt is az iskola diákjai segítik az épületen belül, akik ezzel közösségi szolgálatot végeznek.

– Az iskolát folyamatosan fertőtlenítjük, de természetesen a felvételi előtt is megtörténik a fertőtlenítés, sőt utána is. Lesz elég osztálytermünk, és azt is meg tudjuk oldani, hogy a diákok másfél méterre üljenek egymástól – tette hozzá az igazgató.

(A borítóképen: Már tavaly is a járványügyi védekezés figyelembevételével írták a gyerekek az írásbeli felvételit)