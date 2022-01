Évindító munkaértekezletet tartottak a Putnoki járás polgármestereinek részvételével, amelyen elhangzott, hogy az elmúlt években Gömör központja és a környező falvak is rendkívül sokat fejlődtek. Sikerült kihasználni a pályázati forrásokat, ennek köszönhetően utak újultak meg, közintézményeket modernizáltak, valamint a turizmus területén is jelentős előremozdulás történt.

A beszélgetés során értékelték az elmúlt esztendőben elért sikereket, eredményeket, de a nehézségek és a megoldásra váró feladatok sem maradtak ki a sorból.

Sok területre jutott

– Legyünk büszkék arra, hogy a Putnoki járáshoz tartozó településekre az elmúlt években közel 20,5 milliárd forint fejlesztési forrás érkezett – summázta az eseményt Riz Gábor, a térség országgyűlési képviselője. – Ennek egy jelentős része, több mint 7,1 milliárd forint a járás központi szerepét betöltő Putnok városába. Ebből az összegből korszerűsödtek a közintézmények, de a helyi vállalkozások fejlesztésére, a turisztikai vonzerő erősítésére, valamint a civil szektor ötleteinek megvalósítására is jutott támogatás.

Az elmúlt években az is érezhető volt, hogy a turizmus valóban prioritást élvez a környéken. Ennek jeleként megépült a Dubicsányt Putnokkal és Serényfalvával összekötő kerékpárút, a Gömör Szíve program keretében számos falusi turizmushoz kapcsolódó beruházás elkészült, de a látogatók körében a putnoki kilátó is rendkívül népszerű. Bővült a szálláshelyek száma, mert az autóval érkezők mellett a gömöriek gondolnak a gyalogos, kerékpáros és lovas turizmusra is. A jövőben is az a szándékuk, hogy a rendkívül népszerű és vonzó aggteleki központra felfűzve a vendégek a környék többi látnivalóját is megismerjék.

(A borítóképen: Riz Gábor beszéde a tanácskozáson)