Amikor megjelenik a latyak, a hó, a lefagyás, elengedhetetlen, hogy leváltsuk a nyárigumikat. A jármű felkészítése a megváltozott időjárási és útviszonyokra kiemelten fontos, hiszen az időben végrehajtott cserével biztosítani tudjuk az abroncsok megfelelő tapadását. De hogyan válasszunk téligumit és mire figyeljünk még? Tomin István, a Hankook Tire Budapest Kft. műszaki vevőszolgálatának vezetője segít ezekben a kérdésekben eligazodni.

Amint a hőmérséklet 7 Celsius-fok alá esik, a csúszós, fagyos utakon a nyáriabroncsok tapadása jelentősen csökken. Gumikeverékük sokkal keményebb, és mintázatuk nem, vagy csak minimálisan lamellázott, hiszen más körülményekre tervezték őket. A biztonságos közlekedéshez érdemes a profilmélységre is fokozottan figyelni. A téliabroncsokon úgynevezett téli kopásjelzőket is találunk, melyek a 4 mm profilmélység elérésekor figyelmeztetnek minket a csere szükségességére. A téliabroncsok lamelláinak lényege ugyanis az, hogy nyomaték hatására (fék, gáz, kanyar) kinyitnak, és kapaszkodó éleket képeznek.

Téligumi vásárlása előtt érdemes bizonyos biztonsági szempontokat figyelembe venni, és kikérni egy szakértő véleményét is. A méret mellett ugyanis sok egyéb paraméternek is stimmelnie kell. Ilyen a terhelési és a sebességindex, a defekttűrő, vagy normál kivitel. De a 4x4-es, illetve az elöl-hátul más méretet használó járművek esetében még arra is figyelni kell, hogy mindig egyszerre cseréljük a négy abroncsot.