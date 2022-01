Online fesztivállal segít január 22-én az útkereső középiskolásoknak, egyetemistáknak és pályaváltóknak a Konnekt Egyesület. Az idén ismét online szervezik meg a Konnekt LIVE-ot az egyesület fiataljai. Ezúttal megújult csapattal és kibővített programokkal jelentkeznek.

A Konnekt Egyesület fiatalokat érintő társadalmi projekteket indít, hogy minél több diák találja meg azt az utat, amelyen kiteljesedhet. A szervezet 2015 óta működik, azóta 3 ezer 500 fiatalt ért el a tudatos pályaválasztással kapcsolatos programjaival. Eddig több mint 300 szakmabelit és előadót hívtak meg, akik közel 2 ezer résztvevő kérdéseire válaszoltak őszintén, tabumentesen.

A LIVE kicsit meg is újul, az egyesület extra programokkal készül, és bővül a célcsoportjuk is. A középiskolások és egyetemisták mellett nyitnak a pályaváltók felé is.

Hogyan tovább?

– A saját mikrokörnyezetünkben is érezzük, hogy nemcsak a 18 éves fiatalok számára nagy kérdés a hova tovább, hanem 25 felett is folyamatosan előkerül ez a téma – mondta Michelberger Hanna, a rendezvény vezetője. – Igaz kicsit már másként, inkább a „hogyan tovább” hangzik el többször. Ezért szeretnénk segíteni a pályaváltóknak is. Megmutatni, hogy van lehetőség váltani és megerősíteni őket, hogy igenis kell a változás, ha nem találjuk a helyünket a jelenlegi szakmánkban.

– Teljesen új formátummal is kísérletezünk: a LIVE Extra szobánkban interaktív workshopokat és fórumbeszélgetések szervezünk, ahol a külföldi élet, a kiégés és a pályaváltás témáit dolgozzuk fel. Szeretnénk megmutatni, hogy senki nincs egyedül a felmerülő kérdésekkel, problémákkal, és mindannyian átmegyünk hasonló folyamatokon. Emellett 50 szakmabeli beszélgetéssel készülünk, melyek 5 idősávban és párhuzamosan 10 Zoom-szobában zajlanak majd. Több mint 60 különböző szakmát képviselővel dolgozunk együtt, akik őszintén és tabuk nélkül mesélnek a munkájukról, a mindennapjaikról és a felmerülő kihívásokról. Minden évben a legnépszerűbb szakmák közé tartozik a lakberendező, a pszichológus, a rendezvényszervező, a grafikus és a vállalkozó, ők idén sem maradnak ki a programunkból. Mellettük viszont olyan szakmákat is felsorakoztatunk, melyek korábban még nem jelentek meg a LIVE palettáján. Így az idén hozunk többek között állatorvost, data scientistet, szakácsot, scrum mastert, atomenergetikai mérnököt és légi közlekedési irányítót is – sorolta a rendezvény vezetője.

A Konnekt LIVE január 22-én lesz az online térben. Lehet kérdezni, beszélgetni, meghallgatni mások véleményét, történeteit.

A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Regisztrálni ezen az oldalon lehet.

(A borítóképen: Idén lesz a szakácsszakma is a palettán [illusztráció])