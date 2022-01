„Ha megcsordul Vince, tele lesz a pince.” A szólásmondás alapja az a népi hagyomány, hogy ha január 22-én, Szent Vince napján olvad a hó, jó lesz a szőlőtermés. Sok helyen levágott szőlővesszőből is megjósolják az őszre várható szőlőtermést. A sok évszázados Vince-napi hagyományt a kétezres években élesztették fel újra a hegyaljai gazdák – tudtuk meg a hétvégi tokaji rendezvény szervezőjétől Finta Gábortól, aki elmondta azt is, hogy ezzel indul az idei rendezvényszezon is egyben. A közös program a négy történelmi egyház lelkészeinek szőlőtőke- és borszentelésével kezdődik a Tokaj-Hétszőlő birtok dűlőjén. Ezt követően a Szerelmi pincesoron egész nap várják a vendégeket, kóstolásra, pincebemutatóra. Az új és régebbi borok mellett harapnivalóból sem lesz hiány.

Jó lett az évjárat

Makai Gergely, a Hétszőlő birtok igazgatója szerint a múlt évi hideg tavaszt szerencsére meleg és hosszú ősz követte, ezért nagyon jó lett a 2021-es évjárat. Különösen az édes borok és az aszú kategóriában nagyon szép borok készültek. De a termelésük mintegy harmadát kitevő száraz borokra sem lehet panasz. „Mindenki el tudta készíteni a saját szakmai vágyainak megfelelő borokat, akár szamorodnit, akár aszút, jó, markáns savtartalommal” – mondta.

A szombati eseményen elsősorban a már palackozott nedűk megáldására kerül sor a korábbi évjáratokból, a kóstoltatás azonban már az új borokból lesz. Borbarátoknak kitűnő program a hétvégére.

(A borítóképen: Egy korábbi szőlőtőke- és borszentelésen)