Immár 3D-ben is látható (forgatható, körbenézhető) a vasgyári kolónia összes középülete és sok-sok lakóépülete.

A hatalmas munkát dr. Bereczki Zoltán építész készítette el, a makettek már elérhetők, a kolóniáról készült animáció pedig hamarosan látható lesz az Észak-Keleti Átjáró Egyesület honlapján. A munka az Interreg SK-HU projektalap támogatásával jöhetett létre a Timetravel, azaz Időutazók című projekt részeként.

Darázs Richárdtól, az egyesület vezetőjétől megtudjuk, hogy a szlovákiai Gombaszög Fejlesztéséért Egyesülettel volt közös az EU-s projekt, ez volt már a harmadik szlovák– magyar együttműködés.

– A gombaszögiek kerestek meg bennünket, hogy felkérjenek a közös szakmai munkára. Nagyon más a tevékenységi körünk, de mégis volt egy közös pont: ők is, mi is a múlttal foglalkozunk, a kulturális örökség értékeit próbáljuk megmenteni, bemutatni – mondja Darázs Richárd.

A negyedik fejezet

A szlovák fél egy gombaszögi kolostor ásatásán dolgozik évek óta, illetve üzemeltet egy kempinget, és egy fesztivált szervez, a gombaszögi nyári tábort. Kevésbé gondolkodnak kiadványokban, míg a miskolci átjárósoknak ez fontos tevékenységük. Ettől függetlenül sok egymással párhuzamos tükörprojektet szerveztek és közös programokat a most zárult együttműködés ideje alatt, ezekről dióhéjban keretes írásunkban olvashatnak.

Az említett 3D-s modellezés is a projekt részeként valósulhatott meg.

– Ez már a negyedik fejezete a munkámnak – világítja meg dr. Bereczki Zoltán. – Önállóan kezdtem 2010-ben, majd Ricsiék támogatásával folytattam. Egy korábbi szlovák– magyar, a Conin-projekt részeként is elkészült a kolónia néhány épületének modellje, most az újak mellett azokat is továbbfejlesztettem, kiegészítettem. Mára a vasgyári kolónia majd minden középületének modellje elkészült, és megvan a lakóépületek körülbelül 70 százaléka is.

Tervrajzok és fényképek

Bereczki Zoltántól megtudjuk, a modellek már felkeltették a BME építészeti karának érdeklődését is, azaz úgy tűnik, a vasgyári kolónia épületei – fogalmaz – elérték az országos építésztársadalom ingerküszöbét. A Műegyetem már szervezett a Vasgyárba tervezési projektet a hallgatói számára, és megkeresték az építészt a Moméről (Moholy-Nagy Művészeti Egyetem) is, ahol előadást tart februárban a témáról.

– Milyen haszna lehet a modelleknek a múlt dokumentálásán túl? – kérdezzük.

– Talán fontosabb ennél, hogy lássák a helyiek, hogy mekkora érték a kolónia, és hogy felkeltse a máshol élők figyelmét is – válaszolja. Gyakorlatibb haszna, hogy az építészhallgatók ezeket a modelleket szabadon használhatják, számukra olyan kiindulási alapot jelenthetnek, amely lökést tud adni a munkáikhoz.

Azt is firtatjuk, hogy milyen munkafázisokból áll maga az épületmodell elkészítése. Előzetes kutatással kezdődik, magyarázza az építész, a legjobb az, ha a tervrajzokat sikerül fellelni az épületekről, szerencsére a legtöbbről megvan.

– Sokat jártam levéltárakba, a Vasgyár anyaga Budapesten van, de a helyi megyei levéltárban is sikerült dokumentumokat találni – sorolja. A kolónia esetében szabadon megközelíthetők az épületek, így ezeket könnyű volt körbefotóznia, a kórház épületei jelentettek kivételt, mert az intézmény területére nem szabad belépni. A korabeli képeslapok is segítséget nyújtanak a munkához.

Igazi gyöngyszemek

– A 3D-s térben lévő modellek kevésbé pontosak, mint egy épület minden részletre kiterjedő felmérése, de nem is az a céljuk, hanem hogy látványosak legyenek, és megmutassák, milyen volt az épület és maga a kolónia – folytatja. A modellek a 30-as évekbeli állapotot mutatják. Olyan épületekről is elkészültek, amelyeket mára már lebontottak, például a hajdani tejcsarnokét, és szeretné is egy már nem létezőét elkészíteni, a munkásoknak épült lovardáét.

Kérdezzük, van-e olyan épület a kolóniában, ami meglepte, ami kicsit más, mint amilyennek előzetesen képzelte.

– Főleg a kórház területén vannak ilyenek. A Vasgyárról tudjuk, hogy piros téglás épületek találhatók ott, és azt is, hogy Miskolcon a modernista építészet kevésbé vert gyökeret. A kórház területének épületeit felmérve azonban azt tapasztaltam, hogy van köztük két jó minőségű modernista épület, amelyek ha ismertebbek lennének, országos jelentőségűek is lehetnének. Nagy meglepetés volt ilyen gyöngyszemeket találni.

Átadták a Koffertúrát

A most zárult Timetravel, azaz Időutazók című projekt a Vasgyár 3D-s modellezésén kívül további elemeket is tartalmazott. Darázs Richárdtól, az Észak-Keleti Átjáró Egyesület vezetőjétől megtudjuk, része volt többek között egy kutatás az Avasi kilátóról és a történelmi Avasról, rendeztek Átjáró-tábort is, a rendezvényeiken a gombaszögiek is részt vettek. A szakmai együttműködés részeként megismertették velük a Koffertúra projektjük – egy szabadulószoba és egy kalandjátékba bújtatott városi túra keresztezése – módszerét, hogy azt a szlovák településen is alkalmazni tudják.

A vasgyári kolónia

A diósgyőr-vasgyári kolónia a vasgyár körüli lakóterületet jelenti. A gyár 1867-ben született tervrajzán már szerepel a kolónia, amely 1900-ban az Osztrák–Magyar Monarchia legkorszerűbb lakótelepének számított.

(A borítóképen: Dr. Bereczki Zoltán és Darázs Richárd. A 3D-s modellek szakmai érdeklődést váltottak ki)