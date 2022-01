A 2022-es év is jelentős béremelésekkel indult. Januártól folytatódik az ápolók béremelési programja, újabb 21 százalékos béremelés lesz, és folytatódik az orvosok béremelési programja, illetve a tavaly indult béremeléseknek köszönhetően az orvosi fizetések két év alatt átlagosan két és félszeresükre nőnek. Januártól 20 százalékkal nő a szociális gondozók, a bölcsődei és a kulturális dolgozók bére is, és 10 százalékos béremelés jár a pedagógusoknak, a rendőröknek és a katonáknak is. A rendvédelmi dolgozók hathavi fegyverpénzt is kapnak. A közszféra béremeléseiről szólva a kormányszóvivő elmondta, hogy ezek is folytatódnak. Megközelítőleg 800 milliárd forintot fordít a kormány arra, hogy versenyképes maradjon ez a szektor is. A kormány további 750 milliárdos adócsökkentéssel is segíti a vállalkozásokat, hiszen a komoly minimálbér-emelkedés mellett segítséget is nyújt az állam, hogy ezt a munkáltatók is ki tudják gazdálkodni.

Három fejlesztési terület

Az Avasi lakótelepen 3 fontos fejlesztési területet nevezett meg Csöbör Katalin országgyűlési képviselő. – Az egyik a szemétlerakás ügye, a másik a parkolóhelyek bővítése, a harmadik pedig az utak állapota – sorolta. – Mindent megteszek azért, hogy ezek a fejlesztések megvalósulhassanak. Hangsúlyoznom kell azonban, hogy ezek nem országgyűlési képviselői, hanem önkormányzati feladatok, de mivel tudom, hogy ez az itt élőknek fontos, ezért mindent megteszek, hogy segítsek – emelte ki Csöbör Katalin. A tárgyalások már operatív szakaszba léptek – hangsúlyozta a politikus.

Miskolc és környéke egy olyan fejlődési pályára léphetett, amelyet a múltja alapján megérdemel, erről is Csöbör Katalin országgyűlési képviselő beszélt.

– Nem volt könnyű feladatunk, hiszen nagyon mélyről indultunk. Miskolc patinás épületei, évtizedekig működő üzemei, gyárai váltak az enyészetté a baloldali kormányzás alatt – hangsúlyozta Csöbör Katalin.

Autópálya Kassáig

– Ebben az időben tettek zárat az Avas szállóra, nem tudtunk strandra sem járni, mert bezárták a miskolctapolcai és a selyemréti strandot, emellett bezárt az acélgyár, Lyukóbánya, leépült a diósgyőri kórház – idézte fel a politikus. – Nemcsak az épületek mentek tönkre, hanem nagyon sokan tömegesen munkanélküliek lettek – tette hozzá. – 2014 után 5500 munkahelyet hoztunk létre, 1000 milliárd forint fejlesztés történt. Megépült a Miskolc–Kassa autópálya, megépül az Y-híd, a kormány már döntött az úthálózat négysávosításáról is, a településeken pedig járdák, utak, bölcsődék épültek – emelte ki a Fidesz–KDNP országgyűlési képviselője.