– Amit most újra meg kell tanulnunk, az az, hogy kompromisszumokat találjunk. Ma az ember akár a hálószobájában is óriási online közösségekkel tarthat kapcsolatot. Az a tapasztalat, hogy a közösségi médiában egyre kevésbé tudjuk elfogadni mások véleményét – hangsúlyozta Calum T. Nicholson. – A szólásszabadság fogalmát is sokan félreértik, amikor azt gondolják, hogy bármit elmondhatnak ezeken a platformokon, holott a szólásszabadság igazából azt jelenti, hogy bármit elmondhatok anélkül, hogy elnémítanának.

Szerinte az is probléma, hogy akik a közösségi médiát üzemeltetik, azok úgy alakították ki ezt a rendszert, hogy függőséget okozzon.

(A borítóképen: Calum T. Nicholson tartott csütörtökön előadást az MCC-ben)