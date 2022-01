Dr. Nyíri László, a Magyar Gyógyszerészi Kamara Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szervezetének elnöke elmondta: továbbra is lehet online rendelni a gyógyszereket a gyógyszertáraktól, amelyek házhoz is szállítják a pirulát, csak éppen nem külső szereplő, például egy ételfutárcég bevonásával. A gyógyszerellátási lánc zártsága védi a betegjogokat, a gyógyszerbiztonságot és a kis gyógyszertárakat is – mutatott rá az elnök.