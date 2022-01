Az egészségügyben dolgozó szakemberhiány régi problémája a hazai egészségügyi rendszernek is. Az Állami Egészségügyi Ellátó Központ 2022. januári adatai alapján jelenleg 643 háziorvosi körzet betöltetlen hazánkban, a legtöbb Borsod-Abaúj-Zemplén megyében van (70).

2012-ben indultak el az alapellátás-fejlesztési modellprogramok, melyek tapasztalatai alapján 2020 októberében kezdődtek meg a szakmai egyeztetések a praxisközösségek létrehozásáról. Azóta országosan már 424, megyénkben 36 praxisközösségi konzorcium jött létre háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi praxisok részvételével. Ez az aktivitás azt jelenti, hogy megyénkben a praxisjoggal rendelkező háziorvosok 46 százaléka lépett be az úgynevezett szoros praxisközösségekbe, amellyel a harmadik helyen állunk az országban. A területi kollegiális praxisközösségekbe a praxisjoggal rendelkező orvosok 90 százaléka, megyénkben 84 százaléka jelentkezett – nyilatkozta az Észak-Magyarországnak dr. Vámos Henrietta, a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei felnőtt háziorvosi kollegiális praxisközösség szakmai vezetője. A számok azt mutatják, hogy rendkívül népszerű a praxisközösségekbe lépés lehetősége, melyek a tavalyi év második felében már megkezdték működésüket.

Bár indokoltnak és jó iránynak tartja a praxisközösségek létrehozását dr. Gál Tamás, a Szerencs környéki háziorvosi praxisközösség konzorciumának oktató háziorvosa, mégis úgy látja, hogy nem derül ki a jogalkotó azon szándéka, hogy mit akart a praxisközösség létrehozásával elérni. Mint fogalmazott: az ágazat alapvető problémáját ugyanis nem oldották meg annak ellenére sem, hogy a praxisközösségben dolgozók anyagi megbecsülése a bértámogatással megnőtt, és megmaradt a finanszírozásuk is.

A praxisok orvosi bértámogatása január 1-től még tovább nőtt, körülbelül 40 százalékkal Dr. Gál Tamás

Az oktató háziorvos az Északnak elmondta, hogy az orvosok praxisközösséghez való csatlakozásuk alapján háromféle kategória szerint juthattak bértámogatáshoz. A nem csatlakozók automatikusan megkapták az orvosoknak járó 30 százalékos emelést. A „laza”, úgynevezett kollegiális praxisközösséghez történő csatlakozást vállalók 80 százalékos bértámogatáshoz jutottak. Maximális bértámogatást azok kaptak, akik legalább öten, szorosabb szakmai együttműködés érdekében a tevékenységüket egyesült praxisközösség, integrált praxisközösség vagy praxisközösségi konzorcium formájában végzik. A városi főorvos arról is szólt, hogy a praxisok orvosi bértámogatása idén január 1-től még tovább nőtt, körülbelül 40 százalékkal.



A praxisok kiürülése folytatódik



Dr. Gál Tamás véleménye szerint azonban az ágazat alapvető problémáját sem a béremelés, sem pedig a rendelkezések nem oldották meg, hiszen egyik sem hozott a rendszerbe új kollégákat, így pedig minden maradt a régiben. A praxisok kiürülése nem állt meg, sok az idős, nyugdíj előtt álló háziorvos, és a gyermekorvosi praxisokkal is óriási gondok vannak. A gyermekgyógyász szakorvosok nem szívesen hagyják ott a kórházi osztályokat, ráadásul kevesen is vannak. Mindezek mellett hatalmas az adminisztrációs teher is, és a munka sem változott meg. A háziorvos szerint a rendszer ugyan nem lett jobb, de az új modell egyik nagy előnyeként nevezte meg a béremelés mellett azt, hogy minden megyében a szakterületenként kinevezett szakmai vezető kezeli az ágazatot érintő ad hoc intézkedéseket gyorsabb és hatékonyabb információáramlást eredményezve, és tapasztalatai szerint megnőtt az információ sebessége a konzorciumokon belül, az orvosok között is, ami eredményesebb munkát tesz lehetővé.



Prevenciós szemlélet



– A praxisközösségek létrehozásának célja az volt, hogy emelt szintű alapellátás jöjjön létre azért, hogy a népegészségügyi fókuszú szolgáltatások, a szűrések, a gondozás és a rehabilitáció közelebb kerüljenek a lakossághoz, hogy azokért ne a kórházakba kelljen menni, hanem azért, hogy a beteg közvetlen környezetében legyenek elérhetőek. A szoros praxisközösségek létrehozása nem arról szólt, hogy a betöltetlen háziorvosi praxisok problémáját megoldja, hanem arról, hogy a lakóhely közelében minőségi prevenciós szemléletű egészségügyi alapellátás jöjjön létre, mely a lakosság általános egészségi állapotát képes javítani és az egészségi állapot szintjén fellelhető társadalmi egyenlőtlenségeket képes csökkenteni. Kiemelt cél, hogy a betegségmegelőző tevékenységek nagyobb hangsúlyt kapjanak az alapellátásban – mondta az Északnak dr. Vámos Henrietta. Kiemelte: mindez azt jelenti, hogy a praxisközösségek által erősödik a helyben végzett alap- és járóbeteg szakorvosi ellátás azáltal, hogy a betegek egyre több szolgáltatáshoz jutnak az alapellátásban, amelyekért a pácienseknek nem kell a szakrendelőkbe fáradniuk és az ellátásra hónapokig várakozniuk.



Sikertörténet lehet



A praxisközösségek létrehozása sikertörténet lehet, véli a szakmai vezető. Szerinte a prevenciós rendelések nem csupán az ellátás színvonalát emelik, hanem kiszámíthatóbbá is teszik azt, és a betegeknek is megnyugtatóbb, mert egészségtudatosságuk kialakításának szereplőivé válnak. Ráadásul egy-egy praxisközösségben a háziorvos, az ápoló, a védőnő mellett további egészségügyi szakemberek is megjelennek, mint például gyógytornász, dietetikus, fogorvos, gyermekorvos, házi betegápoló, egészségpszichológus. Ez teszi lehetővé a praxisközösségeknek azt, hogy többletszolgáltatásokat nyújtsanak a betegeknek, ami mellett az orvosok is magasabb színvonalon végezhetik munkájukat, és a háziorvosoknak arra is lehetőséget teremt, hogy szakvizsgáiknak megfelelő rendeléseket folytassanak.

A szakmai vezető tapasztalata szerint a helyben igénybe vehető, az egészségfejlesztést középpontba helyező preventív egészségügyi szolgáltatások, mint például a szűrések és a gondozások, az alapellátásban dolgozó egészségügyi szakemberekkel történő rendszeres találkozás segíti a betegek kielégítőbb tájékoztatását, javítja a betegek együttműködését és az orvos-beteg kapcsolatot is. – Ennek a jelentősége az, ha egy betegséget hamarabb kiszűrnek a háziorvosi praxisban, akkor kevesebb szövődmény alakul ki és a beteg kevesebb ellátásra szorul a későbbiekben, ami jobb életminőséget eredményez és egészségesebb irányba tolja a populációt, ami sikerélményt jelent az egészségügyi szakembereknek is. Mindemellett jelentősen csökkenti a szakrendelők, a kórházak leterheltségét is – mutatott rá.



Vészhelyzeti működés



Dr. Vámos Henrietta az eddig eltelt néhány hónapról elmondta, hogy a közösségek túl vannak az előkészítő munkálatokon, meghatározták a jövőbeli tevékenységeikre, valamint tárgyi feltételeikre vonatkozó lehetőségeiket és várják a pályázati forrásokat, melyek lehetővé teszik nekik, hogy a közösségekhez rendelhessék a többletszolgáltatásokat.

Hozzátette: addig is azonban a járvány vészhelyzeti működést követel meg, háttérbe helyezve az alapvető célok és kötelezettségek, így a betegségek megelőzésére irányuló vizsgálatok megvalósítását.



Többlépcsős folyamat



– A praxisközösségek tevékenységének jelentős része a pandémia miatt jelenleg a vészhelyzet elhárítására irányul, kapacitásaik túlnyomó részét ez köti le. Konkrétabban kifejezve a közösségekben dolgozó egészségügyi szakemberek most a januári oltási akciókban, illetve az influenza elleni oltások beadásában vesznek részt a helyi lakosság minél nagyobb átoltottsága érdekében. Mindemellett lehetőségeik szerint beiktatják a prevenciós tevékenységeket is – fejtette ki a szakmai vezető.

Egyben arra is felhívta a figyelmet, hogy a praxisközösségek kialakítása többlépcsős folyamat, melynek kezdeti részén már túl vannak, és már folynak a szakmai egyeztetések a háziorvosi életpályamodell kialakításáról is, mellyel a fiatalok számára szeretnék vonzóvá tenni a pályát, ami elképzelhető, hogy részben orvosolhatja a kiüresedő praxisok gondját is.

(A borítóképen: Dr. Vámos Henrietta szerint kiszámíthatóbbá és vonzóbbá válik az ellátás a prevenciós rendelésekkel)