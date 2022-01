Bezárja az Ellipsum fürdőt az üzemeltető Miskolc város - értesült a dolgozóktól az Észak-Magyarország. A lépést műszaki okokkal indokolják, a leállás időtartama akár két-három hónap is lehet. Az Északot megkereső dolgozók azt mondták, nyílt titok közöttük, hogy ismét bércsökkentéssel kell számolniuk, sőt egy részüket rendelkezési állományba helyezhetik, vagy akár elbocsátások is lehetnek. Az eset nem példa nélküli: emlékezetes, hogy a pandémia alatt egymást érték a közlemények, amelyben Miskolc vezetése arról biztosította például a Miskolci Fürdők Kft. dolgozóit, hogy mindent megtesz azért, hogy megvédje a munkahelyeket, aztán 2021. január 29-én "szűkös forrásaikra" hivatkozva azt írta a városvezetés: „A bevételek elmaradása miatt a Miskolci Fürdők Kft. dolgozóinak bérét (2020. - a szerk.) decemberben csökkenteni kényszerült a munkáltató, 2021. február 1-től pedig kénytelen átmenetileg fizetés nélküli állásidőt elrendelni 144 alkalmazottja közül 79 esetében.”

„Ha tényleg gond van, akkor jó lenne ha a városháza mihamarabb elhárítaná a hibát, mert nem lenne szerencsés, ha a tapolcai vállalkozókat huzamosabb ideig kár érné”(Dr. Kiss János)

Megkérdeztük a Miskolctapolcai Strandfürdő fejlesztéséért felelős miniszterelnöki biztost, hogy mit szól a jelenlegi helyzethez. Dr. Kiss János az Északnak aláhúzta: „Bízom benne, hogy a hírek mögött nincs politikai szándék, tartalom, és a fürdő ügye nem keveredik össze az országgyűlési választással. Az esetleges műszaki problémákról eddig nem kaptam tájékoztatást, aminek valószínűleg az az oka, hogy a fürdőt a városháza műszaki szakemberei vették át, ez a feladat hozzájuk tartozott. Amikor a beruházás véget ért, ők vizsgálták át a fürdőt, ők írták alá a teljesítési igazolást, és ők fizették ki - a kormányzati támogatásból - a kivitelező számláit. Mindenesetre, ha tényleg gond van, akkor jó lenne, ha a városháza mihamarabb elhárítaná a hibát, mert nem lenne szerencsés, ha a tapolcai szállodásokat, vendéglátósokat és egyéb vállalkozókat huzamosabb ideig kár érné a leállás miatt. Annál is inkább, mert a vállalkozók már korábban is panaszkodtak a kevés vendég miatt, ami összefügghet azzal is, hogy a város- és a fürdő vezetése sajnos keveset költött arra, hogy az Ellipsum ismertté váljon idehaza és a határon túl. Pedig az önkormányzat 700 millió forint üzemeltetési támogatást is kapott a kormánytól.”

Kérdéseinket elküldtük az önkormányzatnak és a Miskolc Holdingnak is, amint válaszolnak, közöljük!

Kérdéseink:

- A műszaki ellenőrök hogyan vették át a létesítményt, ha ennyi idő után probléma lépett fel?

- Miért pont most kerül sor a bezárásra?

- Az üzemeltetésre a kormánytól kapott 700 millió forintot mire költötték?

- Miért nem volt eddig is elég vendég? Nem gondolják, hogy a fürdőt reklámozni kellene az ország más pontjain és külföldön is?

(A bortóképen: A lépést műszaki okokkal indokolják)