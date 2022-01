Négy év múlva lesz ötszáz éve annak, hogy a vesztes mohácsi csata után a magyar Szent Koronát a füzéri várba menekítette 1526 őszén Perényi Péter koronaőr. Erre az évfordulóra készülnek a zempléni településen – közölte az Észak-Magyarországgal Horváth Jenő, Füzér polgármestere. Kiemelte: vészterhes időszakban őrizték a koronát a várban, hiszen előtte az ország történetének egyik legnagyobb vereségét szenvedte el a magyar sereg, a király meghalt, és az országot több irányból is veszély fenyegette.

A polgármester hozzátette: a tervezést már most elkezdték. Főleg azért, mert addigra szeretnék a már most is részben felújított várat teljes egészében helyreállítani. Ehhez rendelkezésre állnak a jogerős építési engedélyek és a kiviteli tervek is – mondta. Amennyiben a pályázati források rendelkezésre állnak, akkor az egykori erődítmény teljesen megújulva várja majd az évfordulót. Az előkészületek kezdeteként idén márciusban egy időkapszulát helyeznek el a várudvaron, amelyben a kitűzött célt rögzítik, valamint mellékelik a támogató nyilatkozatokat is.

A polgármester kérdésünkre válaszolva elmondta: először a palota és a várkápolna művészi munkálatait szeretnék elvégezni, amelynek egyebek mellett része a kápolna szent királyokat és szentté avatott történelmi, egyházi személyeket ábrázoló szoboregyüttese. Ezenkívül jogerős építési engedélyük van a vár virágoskertjének teljes megépítésére a szökőkúttal, a kert fölé magasodó toronnyal és a hozzá kapcsolódó loggiával együtt – sorolta a polgármester.

Megépülne a várkapitányház és a deákház is.

Horváth Jenő kiemelte: a palota és a kaputorony közötti fejlesztéseket két ütemre osztották. A Rimay-házban a vár egykori lakója, a Balassi Bálint kortársaként ismert Rimay János költő munkásságát idézik fel a Petőfi Irodalmi Múzeum szakmai segítségével. A tetőtérben pedig a Kárpát-medencei várak tudásbázisát egységesítenék, ennek részletein még dolgoznak. A másik ütemben a lőréses bástyafal felújításával egy önálló épületegyüttes alakul ki, amely segítségével bemutatják az erődítményen egykor végigfutó gyilokjárót, valamint kialakítanak majd egy 400 férőhelyes nézőteret is, amely várszínházi előadások lebonyolítására teszi alkalmassá a történelmi épületegyüttest.

A polgármester kiemelte: ezek a beruházások nem hiábavalóak, ugyanis már az eddigi felújítások is kiemelkedő látogatószámot eredményeztek Füzéren. A megépülő épületrészek által kínált élmények pedig várhatóan még inkább fokozzák majd az érdeklődést. Az utolsó ütem, amit 2026-ra időzítenek, a vár kaputornyának teljes történeti rekonstrukcióját vetíti előre. A kaputorony melletti sáfárházban alakítják ki a felső vári kabinosfelvonó-állomást, aminek lesz egy alsó állomásépülete is. A felvonó egy perc alatt viszi majd fel az utasokat a várba a 360 méter hosszúra tervezett kötélpályán.

Horváth Jenő hozzáfűzte: a teljes rekonstrukció nyomán kialakuló vár páratlan élményeket ígér majd a látogatóknak, ezzel pedig céljuk a nemzeti identitástudat erősítése.

Évi 200 ezer látogató

A koronavírus-járvány előtti időszakban már évente több mint hetvenezren váltottak jegyet a várba, amivel a létesítmény bekerült a 10 leglátogatottabb magyarországi műemléki helyszín közé – közölte a polgármester. A beruházássorozat befejeztével becslésük szerint az éves látogatószám 200 ezer fölé emelkedik majd, így úgy látják: a következő ötven évben akár tízmillió látogató is megfordulhat a várban.

Meglátása szerint erre nagyban javítják az esélyeiket a térségben tapasztalható idegenforgalmi és infrastrukturális beruházások. Ezek között az útfelújításokat, a kerékpárút-hálózat kiépítését említette. Meglátása szerint a nemrég átadott, teljesen megújult füzérradványi Károlyi-kastély, valamint a sátoraljaújhelyi Zemplén Kalandpark látogatói is tesznek majd egy kirándulást Füzérre. Szeretnék kihasználni a Szent Korona őrzéséhez kötődő évfordulót is a vár népszerűsítésére, ezért egy éven keresztül különböző programokat, például tudományos konferenciákat és lovagi tornát is szerveznek majd.

