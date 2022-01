A megyeszékhely főutcája és az ahhoz tartozó mellékutak, terek mindig is fontos szerepet töltöttek be Miskolc életében. Naponta több ezer ember fordul meg itt, hiszen a belváros vérkeringésében fontos szerepet játszanak. Nem utolsósorban a város arculatának meghatározó eleme a sétálóutca.

Kő kövön nem maradt

A Kazinczy utca és a Déryné utca burkolatán helyenként több térkődarab is hiányzik, amely megnehezíti a gyalogosforgalom haladását és biztonságos közlekedését a járdaszakaszon. A helyszínen járva mi is azt tapasztaltuk, hogy helyenként több méter burkolat hiányzik, vagy éppen teljesen instabilan van – még éppen – a helyén. –

Veszélyes, mert amikor nem tudja úgy emelni a lábát, főleg egy idős ember, akkor nagyon könnyen eleshet. Az egyik közeli ismerősöm már esett is el itt a zsinagóga előtt – nyilatkozta az Észak-Magyarországnak a miskolci Bordás Erzsébet, aki elmondta, hogy gyakran jár a belvárosban, és szinte minden mellékutcán hasonlóak a tapasztalatai.

– Én személy szerint ritkán járok a városban, de több ismerősöm is panaszkodott erre a szakaszra, főleg a Szinva terasz környékén kell vigyázni, mert van olyan hely, ahol a burkolat teljesen meglazult már, és mozog az ember lába alatt a térkő. Nagyon zavaró, mert látássérült vagyok, így nagyon kell koncentrálnom, hogy ne essek el – mondta Seres Erzsébet.

– Zavaró, de még mindig jobb, mert ez sík terület, az Avason, ahol lakom, sokkal veszélyesebb volt, amikor a lépcső burkolata mozgott, azt is csak nagy nehézségek árán sikerült megjavíttatni, bár helyenként így is vannak hibák. Én vagyok az a típus, aki ha csak 2 centiméter hiányzik, biztos, hogy elbotlok. Főleg, amióta maszkot kell hordani, nem is látom rendesen. Úgy gondolom, hogy a Városgazda az illetékes ezeknek a problémáknak az orvoslásában. Az útjavítás, burkolatjavítás az ő feladatuk lenne – árulta el az Északnak az egyik üzlettulajdonos, aki névtelenséget kért, mert ő is a várostól bérli a helyiségét.

Nem csak a burkolat

– Felháborító az, hogy a város szívében ilyen állapotok vannak. Mindig mutogatnak, hogy az előző vezetéstől maradt rájuk, holott ez nem reális, hiszen addig minden rendben volt, ezek az állapotok az elmúlt években kezdődtek – húzta alá az ugyancsak miskolci Nagy Erzsébet.