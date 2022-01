A pandémia első évében bekövetkezett csökkenés után számottevően, 22,7 százalékkal megugrott a különböző szolgáltatók pénzmosásgyanús bejelentéseinek száma. A money.hu kérdésére a Pénzügyminisztérium által megküldött adatsorból kiderül, hogy a 2020-as 11 562 eset után az elmúlt évben 14 192 pénzmosásgyanús esetet jelentettek a törvényi kötelezettségeiknek eleget téve különböző szolgáltatók a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Pénzmosás és Terrorizmusfinanszírozás Elleni Irodájának (NAV PTEI).

A tavalyi esetszám 15 százalékkal a 2019-es adatot is felülmúlta. A pénzmosásgyanús bejelentések száma 5 év alatt kétharmaddal növekedett.

A komoly mértékű növekedés egyértelműen a bankok által bejelentett pénzmosásgyanús tranzakcióknak volt köszönhető. Ezek száma 2021-ben már meghaladta a 11 500 esetet. Míg 2019-ben csak a bejelentések kétharmadát lehetett a banki vonalhoz kötni, addig az elmúlt évben a bejelentések 81 százalékát tették a pénzintézetek.

A pénzmosás bűncselekménye megyénkben is gyakran jelenik meg, azonban nem elsősorban a „fehérgalléros” bűnözőkre kell gondolni, sőt gyakran az elkövetők maguk is áldozatok.

Ez a típusú elkövetés ugyanis önmagában nem igazán jelenik meg, mindig kapcsolódik valamilyen bűncselekményhez – általában egy más bűncselekmény során szerzett illegális pénz, vagyon hatóságok előli eltüntetése, legalizálása történik meg. Attól függően, hogy milyen a bűncselekmény, vagy a rendőrség, vagy a NAV folytat benne nyomozást.

Legtöbbször a különböző csalásokhoz kapcsolódik ez az elkövetési mód megyénkben is, tájékoztatta az Északot a megyei rendőr-főkapitányság. Általában erre a célra létrehozott vagy megtévesztett tulajdonosok számláin utaltatják át a pénzt több alkalommal, ami így egy idő után lekövethetetlenné válik, és el tudják így tüntetni.

Utaztatott pénz

Nem ritka, hogy hajléktalan nevére nyitnak számlát, és oda kérik be, utaltatják át a pénzt csalások elkövetése során. Amikor az egész bűncselekmény bedől, csak a számlát nyitó hajléktalant találják meg, akinek fogalma sincs arról, kik voltak az elkövetők.

De lehet említeni az úgynevezett „kölcsönös csalásokat”, amelyekről tavaly december elején írt először az Észak-Magyarország. Itt gyorskölcsön ígéretével csaptak be sok károsultat, és többüknek a folyószámláját is használták, így „utaztatva” a pénzeket. Emiatt több károsultnál megvalósulni látszik a gondatlan pénzmosás vétsége vagy akár a pénzmosás bűncselekménye is.

A megyei rendőr-főkapitányságon arra is felhívták a figyelmünket, hogy 2021 januárjától az orgazdaság is beolvadt a pénzmosás törvényi tényállásába. Ha ugyanis valaki lopott holmit ad el, akkor az ezért kapott pénzt szabadon használhatja, tehát itt is egy bűncselekményből szerzett vagyon értékének a legalizálása valósul meg. Ez a törvényi változás is szerepet játszhat a pénzmosásos esetek számának növekedésében.

(A borítóképen: Számítógépen utalnak ide-oda a csalók)